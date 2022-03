Πόλεμος στην Ουκρανία: «Ασφαλείς» οι πρώτοι άμαχοι που απομακρύνθηκαν από τη Σούμι μέσω ανθρωπιστικού διαδρόμου

#WATCH | A convoy consisting of 12 buses left from Sumy, Ukraine earlier today. All Indians there have been evacuated. Officials of the Indian Embassy & Red Cross are escorting them. Bangladeshis & Nepalis have also been facilitated. They are currently enroute to Poltava region. pic.twitter.com/0ieUCcjl0S — ANI (@ANI) March 8, 2022

Exclusive: The last batch of 115 Chinese students were evacuated by bus from eastern Ukraine's Sumy region on Tue. They've now driven out of the military engagement areas. All Chinese nationals in #Ukraine have been moved out of risk regions. https://t.co/CfRMtLkgkh pic.twitter.com/QRXbNhZAyu — Global Times (@globaltimesnews) March 8, 2022

Це українське місто Суми після російських бомбардувань. Місто не здалося ворогові, тому росіяни вирішили перетворити його на руїни...📷 pic.twitter.com/UF4fzEKAle — Телеканал "Прямий" (@prm_ua) March 9, 2022

This is what residential buildings in #Sumy look like after a night of air strikes.#UkraineRussianWar #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/tCpvAAwpSv — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) March 8, 2022





Οι πρώτοιπου απομακρύνθηκαν μέσω των λεγόμενων ανθρωπιστικών διαδρόμων από την Σούμι, 350 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου, έφθασαν «με ασφάλεια» σε κεντρική περιοχή της χώρας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της«Καλή είδηση, οι άμαχοι απομακρύνθηκαν από τη Σούμι. Η πρώτη οχηματοπομπή 22 λεωφορείων έφθασε στην (πόλη) Πολτάβα», νοτιοανατολικά του Κιέβου, ενημέρωσε ο Κιρίλο Τιμοσένκο μέσω Telegram.«1.100 ξένοι φοιτητές θα συνεχίσουν σιδηροδρομικώς προς τη Λβιβ. Επί του παρόντος όλοι είναι ασφαλείς, τους μοιράστηκαν τρόφιμα», συνέχισε.Μια δεύτερη οχηματοπομπή, αποτελούμενη από 39 λεωφορεία με άμαχους, ήταν καθ’ οδόν και «βρίσκεται ήδη στην περιφέρεια» της πόλης αυτής, συνέχισε. «Πρόκειται για παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους, ξένους φοιτητές». Μπορούν «να μείνουν στην Πολτάβα ή να συνεχίσουν προς τη Λβιβ», δυτικά, έγραψε.«Είμαι ευτυχής που το έργο της ομάδας εκκένωσης ως αυτό το στάδιο εκτυλίχθηκε με μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ τον λαό της Σούμι που πολέμησε γενναία τον εχθρό για 13 ημέρες», συμπλήρωσε.Ο ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οργάνωσαν χθες Τρίτη το πρωί ανθρωπιστικό διάδρομο για την απομάκρυνση αμάχων από τη Σούμι, πόλη 250.000 και πλέον κατοίκων κοντά στα ρωσικά σύνορα, θέατρο σφοδρών μαχών εδώ και μέρες.Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεσμεύτηκε με επιστολή του στον Ερυθρό Σταυρό να σεβαστεί τον ανθρωπιστικό διάδρομο για την απομάκρυνση των αμάχων χθες, διατάσσοντας κατάπαυση του πυρός από τις 09:00 ως τις 21:00 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας).Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον συνοικίας της Σούμι, κατά τις ουκρανικές αρχές.