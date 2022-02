ΗΠΑ: Νεκροί από πυρά ενόπλου δύο αστυνομικοί που φύλασσαν πανεπιστημιούπολη στη Βιρτζίνια

Our office stands with the family, friends and colleagues of Bridgewater College campus safety officer JJ Jefferson, left, and campus police officer John Painter and with the entire Bridgewater College community in Virginia during this difficult time 😢 pic.twitter.com/5qo9spiR3p — AlleghenyCountyDA (@AlleghenyCoDA) February 2, 2022

#Bridgewater: An individual has been detained by police officers after law enforcement agencies in Virginia responded to reports of an active shooter incident at Bridgewater College.pic.twitter.com/OtPXHsWIqT — I.E.N. (@BreakingIEN) February 1, 2022

#VSP is investigating the fatal shootings of a @BridgewaterNews Police Officer & Campus Safety Officer 2/1/22. Suspect in custody & charged w/2 cts. capitol murder, 1st degree & use of a firearm in commission of a felony. pic.twitter.com/dFOl71RUCy — VA State Police (@VSPPIO) February 2, 2022





Δύοπου εγγυώνταν την ασφάλεια των χώρων μικρού ιδιωτικού πανεπιστημίου στην πολιτεία, στις ανατολικές, σκοτώθηκαν απόενόπλου, ο οποίος έχει πλέον συλληφθεί, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.«Έχουμε όλοι πάρα πολλές ερωτήσεις και ελάχιστες απαντήσεις» για την τραγωδία, συνόψισε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μπριτζγουότερ, ο Ντέιβιντ Μπούσμαν, υπογραμμίζοντας ότι τα δύο θύματα, οι Τζον Πέιντερ και Τζέι Τζέι Τζέφερσον, ήταν φίλοι, «αγαπητοί στους φοιτητές, στους εκπαιδευτικούς και στους υπαλλήλους».Οι δύο αστυνομικοί επενέβησαν χθες νωρίς το απόγευμα όταν ειδοποιήθηκαν ότι ήταν παρών «ύποπτος» άνδρας στην πανεπιστημιούπολη. Αφού αντάλλαξαν μερικά λόγια, ο άνδρας «άνοιξε πυρ εναντίον των δύο αστυνομικών», σκοτώνοντάς τους, διευκρίνισε η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βιρτζίνιας, η Κορίν Γκέλερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες βράδυ.Κατόπιν ο δράστης τράπηκε σε φυγή προτού συλληφθεί και κατασχεθούν τα όπλα του, συνέχισε.Το κίνητρο του φερόμενου ως δράστη, του Αλεξάντερ Γουάιατ Κάμπελ, 27 ετών – κατοίκου της πολιτείας, πρώην φοιτητή στο Μπριτζγουότερ, δρομέα του στίβου που είχε σπάσει το ρεκόρ της σχολής στα 5.000 μέτρα όσο φοιτούσε εκεί, κατά πληροφορίες που μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ –, είναι άγνωστο ως τώρα. Φέρει τραύμα από σφαίρα, που οι δυνάμεις επιβολής της τάξης δεν γνωρίζουν μέχρι στιγμής εάν υπέστη από κάποιον από τους αστυνομικούς τους οποίους σκότωσε ή εάν επρόκειτο για αυτοτραυματισμό.Του προσφέρθηκαν ιατρικές περιποιήσεις σε νοσοκομείο προτού του απαγγελθούν τέσσερις κατηγορίες και προφυλακιστεί χωρίς τη δυνατότητα προσωρινής αποφυλάκισής του μετά την καταβολή εγγύησης, διευκρίνισε η κυρία Γκέλερ.Η έρευνα θα ακολουθήσει τον δρόμο της, πρόσθεσε.Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνιας, ο Γκλεν Γιάνγκιν, ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ότι του «ράγισε την καρδιά» η «τραγική απώλεια» των δύο ανδρών με αποστολή την «προστασία των φοιτητών και των εκπαιδευτικών». Διέταξε οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες σήμερα στα δημόσια κτίρια της πολιτείας προς τιμή τους.Τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο ακυρώθηκαν για σήμερα, διευκρίνισε ο πρόεδρος του εκπαιδευτικού ιδρύματος.Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, που απέχει κάπου δυόμισι ώρες από την πρωτεύουσα, την Ουάσινγκτον, έχει περίπου 1.500 φοιτητές και την ασφάλειά του εγγυάται δύναμη έξι αστυνομικών, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.