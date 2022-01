Η «Πρώτη Γάτα των ΗΠΑ» - Το ζεύγος Μπάιντεν υποδέχθηκε την Ουίλοου στον Λευκό Οίκο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κατέκτησε την καρδιά της , διακόπτοντας μια ομιλία που εκφωνούσε: η Πρώτη Κυρία ανακοίνωσε σήμερα την άφιξη της, μιας γάτας δύο ετών, που θα ζήσει με το προεδρικό ζεύγος των»: η Τζιλ Μπάιντεν ανέβασε στο Twitter φωτογραφίες της γάτας, που πήρε το όνομά της από τη γενέτειρά της Πρώτης Κυρίας, την πόλη Ουίλοου Γκροβ. Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα τα συνόδευαν δύο μικρές κόκκινες καρδούλες.Στις φωτογραφίες διακρίνεται η Ουίλοου, με χρώμα γκρι και λευκό, μακριά μουστάκια και μεγάλα πράσινα μάτια, να είναι ξαπλωμένη στο περβάζι ενός παραθύρου ή να εξερευνά και να παίζει στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου.Το γραφείο Τύπου της Πρώτης Κυρίας ("First Lady") εξήγησε ότι η πλέον «Πρώτη Γάτα» ("First Cat") «εντυπωσίασε πάρα πολύ» την Τζιλ Μπάιντεν, όταν πήδηξε στο βήμα και διέκοψε μια ομιλία που εκφωνούσε στην Πενσυλβάνια (βορειοανατολικά), στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν το 2020.Η καθηγήτρια πανεπιστημίου και η γάτα, που γεννήθηκε σε ένα αγρόκτημα, συνδέθηκαν αμέσως με δεσμούς φιλίας, με τις «ευλογίες» του ιδιοκτήτη της φάρμας, διευκρίνισε οΗ γάτα «προσαρμόζεται στον Λευκό Οίκο μαζί με τα αγαπημένα παιχνίδια της, τα γλυκίσματά της και έναν μεγάλο χώρο για να μυρίσει και να εξερευνήσει», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Τζιλ Μπάιντεν.Ωστόσο, δεν έγινε κανένα σχόλιο σχετικά με την υποδοχή που επιφύλαξε στην "First Cat" ο «Πρώτος Σκύλος» ("First Dog"), ο γερμανικός ποιμενικός Κομάντερ, που παίζει εδώ και κάποιες εβδομάδες στους κήπους του Λευκού Οίκου.