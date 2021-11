Κρεμλίνο κατά ΗΠΑ, χαρακτηρίζει παράνομες τις νέες κυρώσεις που προωθούνται σε βάρος της Μόσχας

Η εταιρεία πιστή στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που ακολουθεί παρουσιάζει το έκτο κατά σειρά Socioeconomic Impact Report και τo δεύτερo Social Return on Investment Study.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι πιθανές νέες κυρώσεις που προτίθενται να επιβάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2 είναι παράνομες και λανθασμένες, ειδικά σε μια εποχή που ηπροσπαθούν να αποκαταστήσουν τον διάλογο.«Οι κυρώσεις σε σχέση με τον Nord Stream 2, συνιστούν συνέχεια της γνωστής γλώσσας των κυρώσεων από την οποία δεν μπορεί πεισματικά να απαλλαγεί η Ουάσιγκτον. Είναι η αγαπημένη γλώσσα της Ουάσιγκτον» δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ.Είναι αυτονόητο, συνέχισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ότι. «Μιλήσαμε αρκετές φορές γι’ αυτό. Το θεωρούμε παράνομο και λανθασμένο, πολύ περισσότερο που τίθεται με φόντο τις εντατικές προσπάθειες να αναπτυχθεί ο χαμένος διάλογος» κατέληξε ο Πεσκόφ.Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα την πρόθεσή τους νασε σχέση με τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, με στόχο τη συνδεδεμένη με τη Ρωσία εταιρεία Transadria Ltd. και το πλοίο της.Σε έκθεση που υπέβαλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο αμερικανικό Κογκρέσο, βάσει του νόμου «Περί προστασίας της ενεργειακής Ασφάλειας της Ευρώπης» (Protecting European Energy Security Act, PEESA), αναφέρονται δύο πλοία και η εταιρεία Transadria Ltd που σχετίζονται με τον αγωγό Nord Stream-2. Στην Transadria Ltd θα επιβληθούν κυρώσεις βάσει του PEESA, ενώ το πλοίο της Marlin θα καταχωρηθεί ως δεσμευμένη ιδιοκτησία, δήλωσε ο Μπλίνκεν, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το δεύτερο πλοίο.Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg, στο οποίο αναφέρεται το πρακτορείο TASS, πρόκειται για το πλοίο Blue Ship. Όπως δηλώνουν πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, το Blue Ship συμπεριελήφθη στον κατάλογο των κυρώσεων επειδή συμμετείχε «στις εργασίες του σχεδόν ολοκληρωμένου αγωγού» αλλά κυρώσεις δεν του είχαν επιβληθεί καθώς ανήκει σε εταιρεία που έχει σχέσεις με τη γερμανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία Transadria έχει την έδρα της στην Κύπρο, αλλά «θεωρείται ρωσική εικονική εταιρεία».Η Ουάσιγκτον αντιτίθεται στον αγωγό αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος διέρχεται κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα, παρακάμπτοντας την Ουκρανία, για να μεταφέρει φυσικό αέριο από τη ρωσική περιοχή της Αρκτικής στη Γερμανία.