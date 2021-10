Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Τέξας - Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

⚠️🇺🇸#URGENT: Confirmed school shooting with multiple people down near Dallas, Texas#Arlington l #TX

Officials have now confirmed several people are shot following a shooting at Timberview Highschool. Students inside report both students and teachers are shot.

Updates to come! pic.twitter.com/7ryrRYzDeY — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 6, 2021

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz — Nerissa Knight (@nerissaknight) October 6, 2021





Περιστατικό με πυροβολισμούς καταγράφηκε, σε Λύκειο στην περιοχή του Ντάλας, με τις πρώτες αναφορές των διεθνών ΜΜΕ να κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, τέσσερις είναι τραυματίες από τους πυροβολισμούς, που σημειώθηκαν το πρωί (τοπική ώρα), στο σχολείο. Τρεις από τους τέσσερις πληγέντες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι τρεις είναι μαθητές, ενώ ο τέταρτος φέρεται να είναι καθηγητής.Οι Αρχές αναγνώρισαν τον ύποπτο, όμως δεν έχει ακόμη συλληφθεί, καθώς διέφυγε από το σημείο. Πρόκειται για τον 18χρονο Τίμοθι Τζορτζ Σίμπκινς που οδηγούσε ασημί αυτοκίνητο. Η αστυνομία έκανε λόγο για τυχαία πράξη βίας που δεν συνδέεται με την τρομοκρατία.Μιλώντας στο ABC, καθηγητής είπε ότι άκουσε, ενώ τη στιγμή εκείνη μαζί με τους μαθητές μπλόκαραν την πόρτα βάζοντας θρανία πίσω από αυτήν και παρέμειναν μέσα στην αίθουσα.Ενημέρωση της αστυνομίας ανέφερε νωρίτερα ότι ένοπλος βρίσκόταν στο Λύκειο.Στη συνέχεια, οι Αρχές διαβεβαίωσαν ότικαι πως δεν υπάρχει απειλή.Νωρίτερα, μαθητές και καθηγητέςτου Λυκείου μέχρι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβαινε. Στην πορεία, απομακρύνθηκαν, με ασφάλεια, με λεωφορεία.«Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί» και η αστυνομία «αναζητά τον ύποπτο», δήλωσε νωρίτερα στο NBC ο δήμαρχος της πόλης Τζιμ Ρος.Σε βίντεο που ανέβασε ένας από τους γονείς μαθήτριας στα κοινωνικά δίκτυα ακούγονται πυροβολισμοί μέσα από το σχολείο. Το βίντεο φέρεται να εστάλη μέσα από αίθουσα όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί.Η περιοχή είχε αποκλειστεί, αμέσως μετά το συμβάν.Υπενθυμίζεται ότι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε Γυμνάσιο στο Χιούστον του Τέξας, ενώ πρώην μαθητής συνελήφθη με την κατηγορία ότι άνοιξε πυρ σε σχολείο εναντίων παιδιών τραυματίζοντας έναν υπάλληλο του «YES Prep Southwest Secondary».Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Χιούστον, Τρόι Φίννερ, δήλωσε ότι ο ύποπτος ήταν ένας 25χρονος πρώην μαθητής του γυμνασίου, ο οποίος μπήκε στο σχολείο πυροβολώντας από τα παράθυρα εισόδου. Κατά την είσοδό του πυροβόλησε και τραυμάτισε στην πλάτη έναν υπάλληλο του σχολείου.