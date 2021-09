Πρόεδρος Κομισιόν: Μαραθώνιος ο αγώνας κατά της Covid, να αποφευχθεί πανδημία των ανεμβολίαστων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια νέα στρατηγική τόσο για την οικονομία όσο και για τον τομέα της υγείας και της περίθαλψης αλλά και τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις γεωπολιτικές εντάσεις ανέπτυξε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΞεκινώντας την ομιλία της για την «» (State of the European Union), στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η ΕΕ, παρά την κριτική που δέχθηκε τους προηγούμενους μήνες, σήμερα βρίσκεται στην κορυφή παγκοσμίως στο πρόγραμμα εμβολιασμού, καθώς έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από το 70% των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ παράλληλα έχει καταφέρει να δημιουργήσει το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, το πρόγραμμα SURE για την προστασία των εργαζομένων και το Ταμείο Ανάκαμψης.Ωστόσο η πρόεδρος τηςτόνισε ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει, καθώς πρόκειται για έναν μαραθώνιο και όχι για αγώνα ταχύτητας, και για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία μιας «ένωσης υγείας», ώστε να αποφευχθεί μια πανδημία των ανεμβολίαστων».«Επιλέξαμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της, λέγοντας ότι η ΕΕ, η οποία μοιράστηκε το απόθεμα εμβολίων της με χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παραγωγή εμβολίων και δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει επιπλέον 200 εκατ. δόσεις σε χώρες που τις έχουν ανάγκη.Συγκρίνοντας τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας με τη χρηματοπιστωτική κρίση η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι στην προηγούμενη κρίση χρειάστηκαν οκτώ χρόνια για να επανέλθει η ανάπτυξη στα προ κρίσης επίπεδα, ενώ αυτή τη φορά 19 κράτη – μέλη θα το καταφέρουν φέτος και τα υπόλοιπα 8 εντός του 2022.Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσει το ALMA, ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους εργαζόμενους και κυρίως τους νέους, το οποίο κατά το παράδειγμα του Erasmus, θα τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε ένα άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ.Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θέλει να οικοδομήσει μια «συναίνεση» για πιθανές μεταρρυθμίσεις στους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, οι οποίες πριν από την πανδημία περιόριζαν αυστηρά το ποσοστό του χρέους. Η ΕΕ πρέπει να σκεφτεί πώς η κρίση έχει επηρεάσει την οικονομία, δήλωσε, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου χρέους και των άνισων επιπτώσεων σε διαφορετικούς τομείς.«Για να γίνει αυτό, η Επιτροπή θα ξεκινήσει ξανά τη συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής. «Ο στόχος είναι να οικοδομηθεί συναίνεση πολύ πριν από το 2023».Μιλώντας για τη φορολογική δικαιοσύνη τόνισε ότι «είναι θεμιτό οι εταιρείες να έχουν κέρδη, αλλά αν έχουν κέρδος αυτό οφείλεται στην ποιότητα των υποδομών της ΕΕ, στην κοινωνική ασφάλιση, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Επομένως, το λιγότερο που ζητούμε είναι να πληρώνουν τις δίκαιες συνεισφορές τους», είπε στα γαλλικά, αποσπώντας δυνατά χειροκροτήματα από τους ευρωβουλευτές.Παράλληλα αναφέρθηκε διεξοδικά στο ζήτημα της ευρωπαϊκής κυριαρχίας τονίζοντας ότι η ΕΕ θα επενδύσει στο 5G και στις νέες τεχνολογίες καθώς και στην ψηφιακή εκπαίδευση, ώστε οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες να μην είναι εξαρτημένες από την Κίνα. Σε αυτό το ζήτημα μάλιστα παρουσίασε την ιδέα της για τη δημιουργία του «Global Gateway», ενός οικονομικού, επενδυτικού και γεωπολιτικού σχεδίου που θα ανταγωνίζεται τον νέο κινεζικό «δρόμο του μεταξιού».«Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι καθοριστικής σημασίας. Και τα κράτη μέλη συμμερίζονται την άποψη αυτή. Οι ψηφιακές δαπάνες στοθα υπερβούν ακόμη και τον στόχο του 20 %.Αυτό αντικατοπτρίζει τη σημασία της επένδυσης στην ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία μας. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να διαμορφώσουμε τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό σύμφωνα με τους δικούς μας κανόνες και αξίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.«Δεν νοούνται ψηφιακές τεχνολογίες χωρίς μικροτσίπ. Και, τώρα που μιλάμε, ολόκληρες γραμμές παραγωγής λειτουργούν ήδη με μειωμένο ρυθμό -παρά την αυξανόμενη ζήτηση- εξαιτίας της έλλειψης ημιαγωγών. Ωστόσο, ενώ η παγκόσμια ζήτηση έχει εκτιναχθεί, το μερίδιο της Ευρώπης σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, από τον σχεδιασμό έως την παραγωγική ικανότητα, έχει συρρικνωθεί. Εξαρτόμαστε από τα υπερσύγχρονα μικροτσίπ που κατασκευάζονται στην Ασία.Ε πομένως, το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο την ανταγωνιστικότητά μας. Αφορά επίσης την τεχνολογική κυριαρχία. Ας δώσουμε λοιπόν όλη μας την προσοχή εκεί.Θα παρουσιάσουμε μια νέα ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροτσίπ. Πρέπει να αξιοποιήσουμε συνδυαστικά τις παγκόσμιας κλάσης ικανότητες έρευνας, σχεδιασμού και δοκιμών τις οποίες διαθέτουμε. Πρέπει να συντονίσουμε τις ενωσιακές και εθνικές επενδύσεις σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε από κοινού ένα οικοσύστημα υπερσύγχρονων ευρωπαϊκών μικροτσίπ, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η παραγωγή. Έτσι, θα κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού μας και θα αναπτυχθούν νέες αγορές για τη ρηξικέλευθη ευρωπαϊκή τεχνολογία».Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κυριαρχίας και έπειτα από τις εξελίξεις στο, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε και στο ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, λέγοντας ότι το πρώτο εξάμηνο τους 2022, όταν θα ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ η Γαλλία, θα διοργανώσει μαζί με τον πρόεδρο Μακρόν ένα συνέδριο για την ευρωπαϊκή άμυνα. Παράλληλα πρότεινε την κατάργηση του ΦΠΑ για αγορές πολικών και αμυντικών συστημάτων που κατασκευάζονται στην ΕΕ ώστε να μειωθεί η εξάρτηση των κρατών – μελών από τρίτες χώρες, ενώ υπογράμμισε τη σημασία μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην κυβερνοάμυνα.«Θα υπάρξουν περιπτώσεις και αποστολές που ο ΟΗΕ ή το ΝΑΤΟ δεν θα βρίσκονται εκεί, όμως θα πρέπει να βρίσκεται η ΕΕ», δήλωσε χαρακτηριστικά.