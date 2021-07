Μπιλ Γκέιτς: «Εγώ φταίω για το διαζύγιο, τα έκανα θάλασσα» είπε με δάκρυα στα μάτια για τον χωρισμό του με τη Μελίντα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε μίαγια το διαζύγιό του, ο γκουρού της Πληροφορικής,, παραδέχτηκε ότι «τα έκανε θάλασσα κι ότι αυτός ευθύνεται για τον χωρισμό του» με την επί 27 χρόνια σύζυγό τουεμφανίστηκεκατά τη διάρκεια μιας συνάντησης «off the record» με ερωταπαντήσεις στο συνέδριο τηςστο Σαν Βάλεϊ του Αϊντάχο, την περασμένη εβδομάδα στο camp τωνόπως ανέφερε πηγή στην εφημερίδα «New York Post».«Παραδέχτηκε ότι τα έκανε θάλασσα», υποστήριξε ένας εκ τωνστην αμερικανική εφημερίδα.«Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το διαζύγιο ήταν δικό του λάθος» ανέφερε ηυπό καθεστώς ανωνυμίας και πρόσθεσε: «Έδειχνε συναισθηματικά φορτισμένος με όλο αυτό. Είχαν βουρκώσει τα μάτια του».Ο Μπιλ Γκέιτς δεν χρησιμοποίησε ούτε μία φορά τη λέξησυζητώντας τους λόγους που οδήγησαν στο χωρισμό του.Πάντως, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η πηγή στη New york Post, η εμφάνιση τουδεν έκανε αίσθηση στο camp των δισεκατομμυριούχων... Έδειχνεκαι ήθελε να απομονώνεται αποφεύγοντας όσους ήθελαν να του πουν μία κουβέντα.«Ο Μπιλ Γκέιτς, θα μπορούσε να πει κανείς, ήταν μαλ@@@@» είπε οστο camp των δισεκατομμυριούχων.δέχθηκε, όταν μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου του τον Μάιο, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα για τιςκαι ανησυχίες σχετικά με τη φύση της σχέσης του με τον καταδικασμένο παιδόφιλοΈγγραφα του διαζυγίου που κατέθεσε η σύζυγός του,ανέφερε πως ο γάμος τους είχεΟι New York Times ανέφεραν ότι οείχε ζητήσει ραντεβού από δύο γυναίκες εργαζόμενες στη Microsoft και το φιλανθρωπικό του ίδρυμα, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος με την Μελίντα.