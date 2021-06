Το πρώτο του βίντεο από τον Άρη έστειλε το κινεζικό ρόβερ Zhurong

Βίντεο του ρόβερ Zhurong τη στιγμή που προσεδαφίζεται στην επιφάνεια του Άρη, έδωσε στη δημοσιότητα η διαστημική υπηρεσία της Κίνας. Οι φωτογραφίες αποκτήθηκαν από μια ασύρματη κάμερα που είχε τοποθετήσει το ρομπότ στο έδαφος. Η σειρά των δημοσιεύσεων, περιλαμβάνει επίσης ακολουθίες από την προσγείωση του Zhurong τον Μάιο, δείχνοντας την ανάπτυξη του συστήματος και τη στιγμή της προσεδάφισης.



Το εξάτροχο ρομπότ ερευνά μια περιοχή που είναι γνωστή ως Utopia Planitia.



Τα τελευταία βίντεο μεταδόθηκαν στη Γη μέσω του δορυφόρου Tianwen-1 που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Κόκκινο Πλανήτη, ενώ η κινεζική διαστημική υπηρεσία διαβεβαιώνει σε δήλωσή της ότι όλα βαίνουν καλά.



«Το όχημα που βρίσκεται σε τροχιά και το ρόβερ εργάζονται υπό καλές συνθήκες, μεταδίδουν με ασφάλεια από τον Άρη στο κόμμα και την πατρίδα και στέλνουν τις ευλογίες τους από μακριά για την επέτειο της 100ετίας» ανέφερε το CNSA σε δήλωσή του.



Η πρώτη Ιουλίου σηματοδοτεί την 100ή επέτειο από την ίδρυση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.



Η προσγείωση του ρόβερ έγινε στις 14 Μαΐου. Υπάρχουν τρία βίντεο στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη. Το πρώτο, κατά πάσα πιθανότητα ελήφθη λίγο αφότου ο Zhurong έβαλε την ασύρματη κάμερα στο έδαφος, καθώς δείχνει το ρομπότ να απομακρύνεται.



Το δεύτερο βίντεο δείχνει ότι ο Zhurong κουνάει τους τροχούς του ενώ κάθεται δίπλα στην πλατφόρμα προσγείωσης και τέλος, το τρίτο βίντεο δείχνει το ρόβερ να κατεβαίνει από τη ράμπα της πλατφόρμας προσγείωσης στην επιφάνεια.



Αυτό που είναι ενδιαφέρον για αυτό το βίντεο είναι ότι υπάρχει και ήχος.

Huge Zhurong update: Here's full footage of the Zhurong rover's EDL, showing parachute deployment, backshell separation, and landing, including very cool hover during hazard avoidance phase. [CNSA/PEC] pic.twitter.com/iWUXrFKf40