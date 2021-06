ΗΠΑ: Σχεδόν 3.000 μετανάστες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Μεξικό έχουν πέσει θύματα βιασμού

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σχεδόναπό τον Ιανουάριο εξαιτίας μιας συνοριακής πολιτικής των ΗΠΑ, έπεσαν θύματα απαγωγής, βιασμού, εμπορίας ή επιθέσεων, σύμφωνα με έκθεση μιας οργάνωσης υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δημοσιεύτηκε σήμερα.Η έκθεση που συνέταξε η, με έδρα την Νέα Υόρκη, καταγράφει περιπτώσεις μεταναστών και αιτούντων άσυλο που εγκλωβίστηκαν στο Μεξικό από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου.Ο αριθμός των περιστατικών αυξήθηκε απότομα μέσα στις τελευταίες εβδομάδεςΟ Δημοκρατικός Μπάιντεν έχει κινηθεί για να αντιστρέψει πολλές από τις αντιμεταναστευτικές πολιτικές του Ρεπουμπλικανού προκατόχου του, Ντόναλντ Τραμπ.Ωστόσο, η κυβέρνηση Μπάιντεν. Κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης προεδρικής θητείας του Μπάιντεν, περισσότεροι από 400.000 μετανάστες που κρατούνται στα σύνορα ή κοντά στα σύνορα, έχουν απελαθεί, συμπεριλαμβανομένων πολλών οικογενειών από χώρες της κεντρικής Αμερικής και αιτούντες άσυλο έχουν σταλεί πίσω στο Μεξικό.Δημοσίως, η κυβέρνηση Μπάιντεν επιμένει ότι το διάταγμα παραμένει αναγκαίο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, αν και δεν έχει παράσχει επιστημονικά στοιχεία για να στηρίξει το σκεπτικό αυτό και πολλοί ειδικοί δημόσιας υγείας αντιτάσσονται σε αυτή την επιχειρηματολογία.Η Human Rights First συνέταξε την έκθεση που περιλαμβάνει τα περιστατικά που συγκέντρωσε από δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, συνεντεύξεις με μετανάστες που ζητούν άσυλο στις ΗΠΑ και από πληροφορίες από δικηγόρους και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους απολογισμούς.Ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο. Περισσότερα από 2.700 από ταπου διεξήγαγε το Al Otro Lado, μια υπηρεσία παροχής νομικών υπηρεσιών που εδρεύει στο Σαν Ντιέγκο και εξετάστηκε από την Human Rights First, ανέφερε η οργάνωση.Η τελευταία δεν παρείχε λεπτομερή αναλυτικά στοιχεία για τα φερόμενα εγκλήματα. Καρτέλ ναρκωτικών, συμμορίες δρόμου και δίκτυα εμπορίας ανθρώπων δραστηριοποιούνται συχνά σε ορισμένες περιοχές του βόρειου Μεξικού κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ.Ορισμένα από τα φερόμενα ως θύματα απελάθηκαν και άλλα έχουν εγκλωβιστεί στο Μεξικό βάσει της εν λόγω συνοριακής πολιτικής, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Human Rights First.