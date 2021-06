Κένεθ Καούντα: Πέθανε στα 97 του χρόνια ο «αφρικανός Γκάντι» και πρώτος πρόεδρος της Ζάμπιας

Tiyende pamodzi ndim’tima umo(dzi), tiwoloke Limpopo ndi m’tima umo(dzi).

Translated: “Let’s walk with one heart, let’s all cross Limpopo with one heart”

The solidarity song that crossed the Zambezi & Limpopo rivers unto liberation.#KenethKaunda🎩sang it to the end😍#RIPKK🇿🇲 pic.twitter.com/kMucqu18y3