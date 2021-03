Save the Children: «Αποκεφαλίζονται παιδιά στη Μοζαμβίκη» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες εκτοπισμένων οικογενειών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Παιδιά ηλικίαςαποκεφαλίζονται στηνκατήγγειλε σήμερα η οργάνωση αρωγήςπου έχει την έδρα της στη Βρετανία, στο πλαίσιοκατά την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι και πολλοί περισσότεροι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.Η μη κυβερνητική οργάνωση σημείωσε ότι μίλησε με εκτοπισμένες οικογένειες που περιέγραψαν, με μητέρες που μιλούσαν για τη δολοφονία των μικρών γιων τους. Σε μία περίπτωση, μια γυναίκα κρύφτηκε, αβοήθητη, με τα άλλα τρία παιδιά της την ώρα που ο 12χρονος γιος της δολοφονείτο εκεί κοντά.«Προσπαθήσαμε να διαφύγουμε προς το δάσος, αλλά έπιασαν τον μεγαλύτερο γιο μου και τον αποκεφάλισαν», διηγήθηκε η 28χρονη, η οποία σύμφωνα με την Save the Children ονομάζεται Έλσα.«Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα επειδή θα μας σκότωναν κι εμάς».Μια άλλη μητέρα, μια 29χρονη που ονομάζεται, σύμφωνα με την ΜΚΟ, είπε ότι ο γιος της ήταν μόλις 11 όταν τον σκότωσαν ένοπλοι άνδρες.Το Reuters δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή εκπροσώπους της κυβέρνησης στη Μοζαμβίκη για να σχολιάσουν σχετικά.Στην βορειότερη επαρχία της Μοζαμβίκηςμαίνεται από το 2017 μια, που συνδέονται με το, η οποία κλιμακώθηκε δραματικά πέρυσι.Μολονότι οι αποκεφαλισμοί ήταν πάντα χαρακτηριστικό γνώρισμα των επιθέσεων, καθ'όλη τη διάρκεια του 2020 οι ένοπλοι εμπλέκονταν τακτικά σε μάχες με τον στρατό για να αιχμαλωτίσουν και να καταλάβουν σημαντικές πόλεις. Η βαρβαρότητα συνεχίστηκε επίσης με μαζικές εκτελέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας περίπου 52 ανθρώπων στοτον Απρίλιο.Συνολικά περίπου, σύμφωνα με την συμβουλευτική οργάνωση που παρακολουθεί την πολιτική βία Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Περίπου 670.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, σύμφωνα παράλληλα με την Save the Children.Οργάνωση γνωστή τοπικά ως(«οι νέοι», στην αραβική γλώσσα) εξαπέλυσε μια αιματηρή εξέγερση το 2017 στην επαρχία Κάμπο Ντελγκάδο, στην οποία η πλειονότητα των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι και βρίσκεται στην μεθόριο με την, προτού δηλώσει πίστη το 2019 στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν την περασμένη εβδομάδα την οργάνωση ενόπλων στην Μοζαμβίκη ξένη τρομοκρατική οργάνωση για τις σχέσεις της με το Ισλαμικό Κράτος, σημειώνοντας ότι η οργάνωση φέρεται να έχει δηλώσει πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση ήδη από το 2018. Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πρώτη του επίθεση στοτονΗ πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μοζαμβίκη ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις θα εκπαιδεύσουν πεζοναύτες της Μοζαμβίκης για δύο μήνες, ενώ οι ΗΠΑ θα προσφέρουν επίσης ιατρικό και εξοπλισμό επικοινωνιών για να βοηθήσουν τη ΜοζαμβίκηΗ Διεθνής Αμνηστία διαπίστωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι εγκλήματα πολέμου διαπράττονταν από όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις ευθύνονται επίσης για καταχρήσεις εναντίον αμάχων -μια κατηγορία που η κυβέρνηση έχει απορρίψει., διευθυντής της Save the Children για τη Μοζαμβίκη, δήλωσε ότι οι πληροφορίες για επιθέσεις σε παιδιά «μας προκαλούν αποτροπιασμό» και σημείωσε ότι «όλες οι πλευρές σε αυτήν τη σύγκρουση οφείλουν να εγγυηθούν ότι τα παιδιά δεν αποτελούν ποτέ στόχ».«Η βία πρέπει να σταματήσει και οι εκτοπισμένες οικογένειες χρειάζεται να έχουν υποστήριξη καθώς προσπαθούν να αναρρώσουν και να επουλώσουν τις πληγές τους», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απειλούνται από την πείνα.