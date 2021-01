Χάος στις ΗΠΑ: Μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις καλούν τον Τραμπ να «βάλει τέλος στις βιαιότητες»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το λόμππου αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερεςεπιχειρήσεις, κάλεσε σήμερα τοννα επέμβει για να βάλει τέλος στιςστοκαι προκλήθηκαν από οπαδούς του απερχόμενου προέδρου στη διάρκεια συνεδρίασης αφιερωμένης στην επικύρωση των αποτελεσμάτων των«Το χάος στην πρωτεύουσα του έθνους είναι η συνέπεια παράνομων προσπαθειών για να αλλάξουν τα νόμιμα αποτελέσματα δημοκρατικών εκλογών. Η χώρα αξίζει καλύτερα», τόνισε το επιχειρηματικό λόμπι. «Η Business Roundtable καλεί τον πρόεδρο και τις αρχές να βάλουν τέλος στο χάος και να διευκολύνουν μια».Το λόμπι αυτό αντιπροσωπεύει την αφρόκρεμα των αμερικανικών επιχειρήσεων από τηνμέχρι την, περνώντας από τις, Best Buy, Bank of America...Εκατοντάδες διαδηλωτές οπαδοί του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου εισέβαλαν στο κοινοβούλιο στην Ουάσιγνκτον μέσα σ' ένα κλίμα εξέγερσης, διακόπτοντας τη συνεδρίαση του Κογκρέσου που επρόκειτο να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν.«Ο απερχόμενος πρόεδρος υποκίνησε βία σε μια απόπειρα να κρατήσει την εξουσία και όποιος αιρετός αξιωματουχος τον υπερασπίζεται παραβιάζει τον όρκο του στο Σύνταγμα και απορρίπτει τη δημοκρατία προς όφελος της αναρχίας», αντέδρασε από την πλευρά της η National Association of Manufacturers σε ανακοίνωσή της.Για τονπρόεδρο του ισχυρού συνδικάτου AFL-CIO, οι βιαιότητες στο Καπιτώλιο αποτελούν «μια αδιανόητη επίθεση εναντίον της δημοκρατίας».Στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς εστάλησαν στην Ουάσινγκτον και ο, να «επιστρέψουν στα σπίτια τους».