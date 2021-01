Χάος στις ΗΠΑ: Διασώθηκαν οι ψήφοι των εκλεκτόρων, πριν από την έφοδο στο Καπιτώλιο

Sen. Tammy Duckworth (D-IL) tells @CBSNews a “quick-thinking” staff member grabbed the Electoral College ballots:



“So we have them with us, and we will be able to proceed as long as Mitch McConnell calls us back into session.” pic.twitter.com/PYrciaNA74 — The Recount (@therecount) January 6, 2021

I have spent my entire adult life defending our Constitution and people’s rights to peacefully demonstrate. I never thought I’d need to defend democracy from an attempted, violent overthrow in our own nation’s Capitol.



I will not yield to those who seek to harm our democracy. — Tammy Duckworth (@SenDuckworth) January 6, 2021

Electoral college ballots rescued from the Senate floor. If our capable floor staff hadn’t grabbed them, they would have been burned by the mob. pic.twitter.com/2JCauUIlvg — Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) January 6, 2021

Σε νεα συνεδρίαση θα συνεχιστεί ητων ψηφών των εκλεκτόρων για να επικυρωθεί και τυπικά η εκλογική νίκη του, συμφωνα μεπου ανακγάστηκαν να εγκαταλείψουν το Καπιτώλιο την ώρα τηςτουΟι Γερουσιαστές μάλιστα δήλωσαν πως χάρη στις ενέργειες των υπαλλήλων,«Τα καλά νέα είναι ότι μία υπάλληλος σκέφτηκε πολύ γρήγορα και μπόρεσε να αρπάξει και να ασφαλίσει τις ψήφους των εκλεκτόρων», δήλωσε η, γερουσιαστής των Δημοκρατικών από το Ιλινόις. «Οπότε τις έχουμε μαζί μας και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε μόλις ο Μιτς ΜακΚόνελ συγκαλέσει ξανά τη συνεδρίαση», συμπλήρωσε μιλώντας στοΛίγο αργότερα η γερουσιαστής εκανε και την εξής ανάρτηση στο Twitter σχετικά με την εισβολή στο Καπιτώλιο: « Εχω περάσει ολόκληρη την ενήλικη ζωή μου υπερασπιζόμενη το Σύνταγμά μας και τα δικαιώματα των ανθρώπων που διαδηλώνουν ειρηνικά. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα χρειαζόμουν να υπερασπιστώ τη δημοκρατία από μια απόπειρα, βίαιης ανατροπής στο Καπιτώλιο του έθνους μας. Δεν θα υποχωρήσω σε εκείνους που επιδιώκουν να βλάψουν τη δημοκρατία μας».Το γεγονός οτι διασώθηκαν οι ψήφοι των εκλεκτόρων, πριν από την έφοδο επιβεβαίωσε και ο, γερουσιαστής των Δημοκρατικών από το Όρεγκον. «Οι ψήφοι του σώματος των εκλεκτόρων διασώθηκαν. Αν το ικανό προσωπικό μας δεν τις είχε αρπάξει, θα είχαν καεί από τον όχλο», έγραψε σε ανάρτηση στο Twitter.