Καναδάς: Επεισόδιο ομηρίας στο Μόντρεαλ - Βίντεο

Breaking: A police operation is underway in Montreal, Canada.

Journal de Montreal is reporting that a possible hostage situation involving dozens of people is ongoing in the Ubisoft building. pic.twitter.com/qdxNRoTP3C — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 13, 2020

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

this is insane. this is my team on the roof. pic.twitter.com/xT12NpTALF — Eric Pope (@MrPope) November 13, 2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αναβρασμός επικρατεί στη Λεωφόρο Saint-Lauren του, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για υπόθεση ομηρίας. Στο σημείο βρίσκονται οχήματα της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.Πλήθος αστυνομικών οχημάτων, ενώ βίντεο που έχουν ανεβάσει χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν το κτίριο στο οποίο βρίσκονται εγκλωβισμένοι οι εργαζόμενοι.Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε κτίριο που στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας video games Ubisoft.Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστόκαι πόσους ανθρώπους κρατούνΟρισμένοι υπάλληλοι κατάφεραν να διαφύγουν στην οροφή του κτιρίου, όπου έχουν κλείσει την πόρτα.με ανακοίνωσή της καλεί τον κόσμο να αποφύγει το σημείο, ενώ αναφέρει πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.Στην εταιρεία Ubisoft Montreal εργάζονται 4.000 εργαζόμενοι, όμως οι περισσότεροι από αυτούς δουλεύουν από το σπίτι λόγω της πανδημίας.