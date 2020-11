Τζιλ Μπάιντεν: Η πιθανή επόμενη πρώτη κυρία των ΗΠΑ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εδώ και μήνες η, η 69χρονη εκπαιδευτικός και πιθανή μελλοντική πρώτη κυρία των ΗΠΑ, περιοδεύει συνεχώς στις ΗΠΑ με ένα μήνυμα: μόνο ο Τζο Μπάιντεν θα μπορέσει να συσπειρώσει τη χώρα που είναι πολωμένη όσο ποτέ, αν βρεθεί στον Λευκό Οίκο, επιδεικνύοντας μιακαι επιλέγοντας έναν αισιόδοξο λόγο των οποίο εκτιμούν οι γυναίκες που ψηφίζουν τους Δημοκρατικούς, αλλά και κάποιες που στηρίζουν τους Ρεπουμπλικάνους.Η Τζιλ Μπάιντεν παντρεύτηκε τον υποψήφιο για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών το, περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της πρώτης συζύγου και της μικρότερης κόρης του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Βοήθησε να μεγαλώσει τους γιούς του, τους Μπο (Beau) και Χάντερ (Hunter), πριν γεννήσει την κόρη τους Ασλεϊ (Ashley) το 1981. Καθώς ο Τζο Μπάιντεν μετακινείτο από το Ντελαγουέαρ στην Ουάσιγκτον, όσο ήταν γερουσιαστής, η Τζιλ Μπάιντεν, κερδίζοντας τελικά δύο μεταπτυχιακά και στη συνέχεια διδακτορικό στην εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Ντελαγουέαρ το 2007.Στην πορεία, λένε πρώην συνάδελφοι, η Τζιλ Μπάιντεν, 69 ετών, έγινε ένας από τους πιοτου συζύγου της, κάποια της οποίας η γνώμη ήταν πρωταρχικής σημασίας στις περισσότερες από τις μεγαλύτερες αποφάσεις του, τόσο πολιτικές όσο και προσωπικές. Ηταν σκεπτικός για την προεδρική εκστρατεία του 1988, αλλά τον ώθησε να ξαναρχίσει το, σύμφωνα με τα απομνημονεύματά της.Αφού ο Τζο Μπάιντεν έγινε ο πιθανός υποψήφιος για την προεδρία, έπαιξε εξέχοντα ρόλο στην ακρόαση πολλών υποψηφίων, εμφανιζόμενοι μαζί τους σε διάφορες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξής του στο «CBS», η Τζιλ Μπάιντεν αναγνώρισε ότι αυτή και ο σύζυγός της «. «Αλλά πρέπει να είναι δική του η απόφαση» πρόσθεσε.Όμως όσοι γνωρίζουν την Τζιλ Μπάιντεν λένε καλύτερα ότι είναι λίγο μπερδεμένη που χαρακτηρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους «συμβούλους» του συζύγου της, επιμένοντας ότι η σχέση της με τον σύζυγό της είναι πολύ πιο βαθιά από μια τέτοια ετικέτα. «Εχει πολλούς πολιτικούς συμβούλους. Η Τζιλ δεν είναι από αυτούς», είπε η Κάθι Ράσελ (Cathy Russell), η οποία ήταν επικεφαλής της Τζιλ Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της διοίκησης Ομπάμα και τώρα είναι αντιπρόεδρος της εκστρατείας. «Είναι η σύζυγός του, και τον αγαπά και του μιλάει για κάθε είδους πράγματα, αλλά έχει έναν μοναδικό ρόλο και δεν είναι πολιτικός σύμβουλος».Η κυρία Τζιλ Μπάιντεν, είναικαι αυτή τη στάση τήρησε καθόλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της, φροντίζοντας, όμως, στις δημόσιες εμφανίσεις τους, να δείχνουν πόσο αγαπημένοι παραμένουν μετά από αρκετά χρόνια γάμου. Άλλωστε, τοτους έχει πολλά ρομαντικά στοιχεία, το οποίο ξεκίνησε από ένα απροειδοποίητο τηλεφώνημα που δέχθηκε εκείνη από «έναν τύπο που ήθελε να της ζητήσει να βγουν ραντεβού.Ήταν το 1972, όταν η μοίρα έπαιξε στοντο πιο σκληρό παιχνίδι: η πρώτη του σύζυγος, Neilia Hunter Biden και η ενός έτους κόρη τους βρήκαν τραγικό θάνατο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Το σκληρό αυτό χτύπημα της μοίρας, έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή του ίδιου και των γιων τους που κλήθηκαν να πορευτούν μόνοι τους και να ζήσουν με τον αβάσταχτο πόνο της διπλής απώλειας.Λίγα χρόνια αργότερα κι ενώ ο Μπάιντεν προσπαθούσε ακόμη να ξεπεράσει τον θάνατο της συζύγου του και της κόρης τους, συνάντησε την Τζιλ.εξομολογήθηκε αργότερα. Ο ίδιος δεν το είχε καθόλου με τα ραντεβού και γενικότερα με το να κάνει το πρώτο βήμα. Αλλά τώρα ήταν διαφορετικά και με λίγο σπρώξιμο από τον αδελφό του, πείστηκε να τηλεφωνήσει στην καθηγήτρια και απόφοιτη του πανεπιστημίου του Delaware. «Πώς βρήκες αυτό τον αριθμό;», ήταν το πρώτο πράγμα που είπε στον τότε γερουσιαστή, όταν την κάλεσε εν έτει 1975. Μάλιστα, εκείνη ετοιμαζόταν να βγει με κάποιον άλλο.Ο πολιτικός έκανε εξαιρετική εντύπωση στην τελειόφοιτη του πανεπιστημίου του Delaware. «Ήμουν τελειόφοιτη και έβγαινα με τύπους που φορούσαν τζιν, clogs και T-shirts, εκείνος ήρθε στην πόρτα και φορούσε ένα σπορ παλτό και loafers και σκέφτηκα “Θεέ μου, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να δουλέψει, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια".! Αλλά βγήκαμε έξω για να δούμε την ταινία A Man and a Woman σε έναν κινηματογράφο στη Φιλαδέλφεια και πραγματικά τα βρήκαμε αμέσως», έχει εξηγήσει σε συνέντευξη της. Μάλιστα, στο τέλος του ραντεβού τους, εκείνος τη γύρισε σπίτι της, έκανε χειραψία μαζί της για καληνύχτα και εκείνη ενθουσιασμένη, τηλεφώνησε στη μητέρα της για να την ενημερώσει ότιΣτη βιογραφία του «Promises to Keep: On Life and Politics», ο Μπάιντεν επεσήμανε ότι η σχέση τους ήταν ευκολότερη όταν η προοπτική του γάμου δεν είχε ακόμη τεθεί ως ζήτημα. «Εκείνη τότε ξεκινούσε την καριέρα της. Νομίζω πως ήταν ευκολότερο για την ίδια στο ξεκίνημα του φλερτ μας, όταν δε σκεφτόμουν το γάμο. Μας άρεσε και στους δύο που διασκεδάζαμε ξανά με κάποιον και ήθελε να το κρατήσει έτσι», γράφει. Έτσι, περίμενε ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να της γνωρίσει τους γιους του, Χάντερ και Μπο, αλλά επειδή τα πήγαν πολύ καλά εξαρχής, η γνωριμία τους έγινε σύντομα και συχνά τους έπαιρναν μαζί τους όταν έβγαιναν έξω.