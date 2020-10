Ρωσία: Νεκροί τρεις αστυνομικοί σε ανταλλαγή πυρών με μαχητές στην Τσετσενία

-Bu sabah Rus güvenlik güçleri Grozni'de terörist hücresine operasyon düzenledi 4 terörist ve 3 Rus personeli yaşamını yitirdi.

-This morning Russian security forces launched operation to terrorist cell in Grozny Chechnya. 4 terrorists and 3 Russian security personal died. pic.twitter.com/cZNW8TAWpR