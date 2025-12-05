Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τα εμβόλια του κορωνοϊού; Μελέτη σε 4 νοσοκομεία αποκαλύπτει
ΖΩΗ
Κορωνοϊός Εμβόλια

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τα εμβόλια του κορωνοϊού; Μελέτη σε 4 νοσοκομεία αποκαλύπτει

Τέσσερις βασικοί λόγοι αποτρέπουν πολλούς ηλικιωμένους στην Ελλάδα από το να κάνουν την επικαιροποιημένη δόση κατά της COVID-19, σύμφωνα με νέα ελληνική μελέτη

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τα εμβόλια του κορωνοϊού; Μελέτη σε 4 νοσοκομεία αποκαλύπτει
Μαρία Κοτοπούλη
4 ΣΧΟΛΙΑ
Παρά την πρόοδο των εμβολίων και τις σαφείς οδηγίες για τις ευπαθείς ομάδες, πολλοί ηλικιωμένοι στην Ελλάδα συνεχίζουν να μην εμβολιάζονται με την επικαιροποιημένη αναμνηστική δόση κατά του κορωνοϊού και της λοίμωξης COVID-19 που προκαλεί. Μια νέα ελληνική μελέτη αποκαλύπτει τους λόγους, με τα ευρήματα προκαλούν ανησυχία.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως 30 Απριλίου 2025 και εξέτασε τις στάσεις απέναντι στο εμβόλιο COVID-19 της περιόδου 2024–2025 σε νοσηλευόμενους που νόσησαν με COVID-19 και οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού Κοργιαλένειο–Μπενάκειο, το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και το Βενιζέλειο–Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης