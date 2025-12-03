Η Ζωή μετά τα Μετάλλια: Υγεία, Ηγεσία και Ισότητα στην Αθλητική και Επαγγελματική Μετάβαση

Κλείσιμο

Ο στόχος και το όραμα του συνεδρίου ήταν να αναδειχθεί ότιαπό το κράτος και τους θεσμούς έως τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών. Απαιτούνται πολιτικές που στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ευκαιρίες κατάρτισης και mentoring, αλλά και εργασιακά περιβάλλοντα που προάγουν τη συμπερίληψη, την ευελιξία και τη διαφάνεια., συμμετείχε ως ομιλήτρια στο πάνελ με θεματολογίατο οποίο πραγματοποιήθηκε στο, με τη συμμετοχή εξέχουσων προσωπικοτήτων του ελληνικού αθλητισμού.Η κ. Κοντονίκα, κατέθεσε την επιστημονική της εμπειρία και την οπτική της σχετικά με τον ρόλο της υγείας, της ισορροπίας και της ηγεσίας στη μετάβαση των αθλητών σε νέα στάδια της ζωής τους. Στην ομιλία της ανέλυσε, ιδιαίτερα στους αθλητές πρωταθλητισμού, τονίζονταςόπου απαιτείται μιαΕπιπλέον, αναφέρθηκε στις πιθανέςπου μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση και την ευεξία, καθώς και στις ιδιαίτερες ιατρικές ανάγκες που προκύπτουν σε περιόδους όπως, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εξατομικευμένης ιατρικής παρακολούθησης και υποστήριξης των γυναικών αθλητριών.Στο πάνελ έλαβαν μέρος:Ιστιοπλόος, Χάλκινη Ολυμπιονίκης, Project Leader του Women in Sailing – Ιστιοπλοΐα Γένους Θηλυκού και Founder του SailSofiaΧάλκινη Ολυμπιονίκης, Μέλος Δ.Σ. της ευρωπαϊκής ιστιοπλοϊκής κλάσης EurILCA και Επικεφαλής τμημάτων του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου ΠειραιάΠρωταθλήτρια στο σερφ