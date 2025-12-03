Η Ζωή μετά τα Μετάλλια: Υγεία, Ηγεσία και Ισότητα στην Αθλητική και Επαγγελματική Μετάβαση
ΖΩΗ

Η Ζωή μετά τα Μετάλλια: Υγεία, Ηγεσία και Ισότητα στην Αθλητική και Επαγγελματική Μετάβαση

Η προώθηση της ισότητας των φύλων απαιτεί συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, από το κράτος και τους θεσμούς έως τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών

Η Ζωή μετά τα Μετάλλια: Υγεία, Ηγεσία και Ισότητα στην Αθλητική και Επαγγελματική Μετάβαση
Ο στόχος και το όραμα του συνεδρίου ήταν να αναδειχθεί ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων απαιτεί συνεργασία σε όλα τα επίπεδα: από το κράτος και τους θεσμούς έως τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών. Απαιτούνται πολιτικές που στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ευκαιρίες κατάρτισης και mentoring, αλλά και εργασιακά περιβάλλοντα που προάγουν τη συμπερίληψη, την ευελιξία και τη διαφάνεια.

Η Ζωή μετά τα Μετάλλια: Υγεία, Ηγεσία και Ισότητα στην Αθλητική και Επαγγελματική Μετάβαση


Η Μαριάννα Κοντονίκα, Ειδικός Καρδιολόγος MD, PhD και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμετείχε ως ομιλήτρια στο πάνελ με θεματολογία «Η ζωή μετά τα Μετάλλια: Καριέρα, Οικογένεια & Ηγεσία», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, με τη συμμετοχή εξέχουσων προσωπικοτήτων του ελληνικού αθλητισμού.

Η κ. Κοντονίκα, κατέθεσε την επιστημονική της εμπειρία και την οπτική της σχετικά με τον ρόλο της υγείας, της ισορροπίας και της ηγεσίας στη μετάβαση των αθλητών σε νέα στάδια της ζωής τους. Στην ομιλία της ανέλυσε πώς το σώμα μεταβάλλεται μέσα από την άσκηση, ιδιαίτερα στους αθλητές πρωταθλητισμού, τονίζοντας τι πρέπει να προσέχουν τόσο κατά τη διάρκεια της έντονης προπόνησης όσο και μετά τη “συνταξιοδότηση” από τον πρωταθλητισμό, όπου απαιτείται μια σταδιακή και προσεκτικά σχεδιασμένη μετάβαση.

Η Ζωή μετά τα Μετάλλια: Υγεία, Ηγεσία και Ισότητα στην Αθλητική και Επαγγελματική Μετάβαση


Επιπλέον, αναφέρθηκε στις πιθανές ορμονικές διαταραχές που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση και την ευεξία, καθώς και στις ιδιαίτερες ιατρικές ανάγκες που προκύπτουν σε περιόδους όπως η εγκυμοσύνη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εξατομικευμένης ιατρικής παρακολούθησης και υποστήριξης των γυναικών αθλητριών.
Κλείσιμο
Στο πάνελ έλαβαν μέρος:

Σοφία Παπαδοπούλου, Ιστιοπλόος, Χάλκινη Ολυμπιονίκης, Project Leader του Women in Sailing – Ιστιοπλοΐα Γένους Θηλυκού και Founder του SailSofia
Βιργινία Κραβαριώτη, Χάλκινη Ολυμπιονίκης, Μέλος Δ.Σ. της ευρωπαϊκής ιστιοπλοϊκής κλάσης EurILCA και Επικεφαλής τμημάτων του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά
Έφη Βρακά, Πρωταθλήτρια στο σερφ
Μαριάννα Κοντονίκα, Ειδικός Καρδιολόγος MD PhD, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Mediterraneo Hospital

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης της NOVA Sports, Παντελής Λώλης.

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης