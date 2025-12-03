Η Ζωή μετά τα Μετάλλια: Υγεία, Ηγεσία και Ισότητα στην Αθλητική και Επαγγελματική Μετάβαση

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Ο στόχος και το όραμα του συνεδρίου ήταν να αναδειχθεί ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων απαιτεί συνεργασία σε όλα τα επίπεδα: από το κράτος και τους θεσμούς έως τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών. Απαιτούνται πολιτικές που στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ευκαιρίες κατάρτισης και mentoring, αλλά και εργασιακά περιβάλλοντα που προάγουν τη συμπερίληψη, την ευελιξία και τη διαφάνεια.
Η Μαριάννα Κοντονίκα, Ειδικός Καρδιολόγος MD, PhD και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμετείχε ως ομιλήτρια στο πάνελ με θεματολογία «Η ζωή μετά τα Μετάλλια: Καριέρα, Οικογένεια & Ηγεσία», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, με τη συμμετοχή εξέχουσων προσωπικοτήτων του ελληνικού αθλητισμού.
Η κ. Κοντονίκα, κατέθεσε την επιστημονική της εμπειρία και την οπτική της σχετικά με τον ρόλο της υγείας, της ισορροπίας και της ηγεσίας στη μετάβαση των αθλητών σε νέα στάδια της ζωής τους. Στην ομιλία της ανέλυσε πώς το σώμα μεταβάλλεται μέσα από την άσκηση, ιδιαίτερα στους αθλητές πρωταθλητισμού, τονίζοντας τι πρέπει να προσέχουν τόσο κατά τη διάρκεια της έντονης προπόνησης όσο και μετά τη “συνταξιοδότηση” από τον πρωταθλητισμό, όπου απαιτείται μια σταδιακή και προσεκτικά σχεδιασμένη μετάβαση.
Επιπλέον, αναφέρθηκε στις πιθανές ορμονικές διαταραχές που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση και την ευεξία, καθώς και στις ιδιαίτερες ιατρικές ανάγκες που προκύπτουν σε περιόδους όπως η εγκυμοσύνη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εξατομικευμένης ιατρικής παρακολούθησης και υποστήριξης των γυναικών αθλητριών.
Στο πάνελ έλαβαν μέρος:
• Σοφία Παπαδοπούλου, Ιστιοπλόος, Χάλκινη Ολυμπιονίκης, Project Leader του Women in Sailing – Ιστιοπλοΐα Γένους Θηλυκού και Founder του SailSofia
• Βιργινία Κραβαριώτη, Χάλκινη Ολυμπιονίκης, Μέλος Δ.Σ. της ευρωπαϊκής ιστιοπλοϊκής κλάσης EurILCA και Επικεφαλής τμημάτων του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά
• Έφη Βρακά, Πρωταθλήτρια στο σερφ
• Μαριάννα Κοντονίκα, Ειδικός Καρδιολόγος MD PhD, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Mediterraneo Hospital
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης της NOVA Sports, Παντελής Λώλης.
