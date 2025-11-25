Εξατομικευμένη φροντίδα για τις αλλεργίες των παιδιών: Από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία

Κλείσιμο

Επομένως, με τον όρο αλλεργία δεν εννοούμε μια συγκεκριμένη νόσο, αλλά ένα μηχανισμό που οδηγεί στην εκδήλωση των αλλεργικών παθήσεων.«Στον αλλεργικό ασθενή, το ανοσολογικό σύστημα αναγνωρίζει λανθασμένα ως εχθρικές, ουσίες που φυσιολογικά δεν προκαλούν βλάβη στον άνθρωπο (γύρεις, τρόφιμα, φάρμακα, τσιμπήματα εντόμων). Ως αποτέλεσμα, ο οργανισμός αντιδρά υπερβολικά σε ουσίες του περιβάλλοντος, που για τους περισσότερους ανθρώπους είναι αθώες» αναφέρει η κ.και συνεχίζει:: Φλεγμονή του βλεννογόνου της μύτης και των ματιών που οφείλεται σε άερο-αλλεργιογόνα. Ανάλογα με την εποχικότητα των συμπτωμάτων, χαρακτηρίζεται ως εποχική ή ολοετής.: Είναι μία νόσος που χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών, με συμπτώματα όπως βήχα, συριγμό, δύσπνοια, τα οποία ποικίλουν ως προς το χρόνο και τη βαρύτητα τους.: Χρόνια φλεγμονή της επιφανειακής στοιβάδας του δέρματος, όπου παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις. Τα συμπτώματα ξεκινούν συνήθως στην βρεφική ηλικία, < 6 μηνών, και μπορεί να εκδηλώνονται έως την εφηβική ή και ενήλικο ζωή του πάσχοντος.: 6%-8% των παιδιών παρουσιάζουν τροφικές αλλεργίες, συνήθως στα γαλακτοκομικά, σιτηρά, αυγό, ψάρι, όσπρια, ξηρούς καρπούς, οστρακοειδή, σόγια. Μάλιστα, σε ποσοστό 10%-18%, το πρώτο επεισόδιο τροφικής αλλεργίας θα εμφανιστεί στο σχολείο. Οι τροφικές αλλεργίες ορίζονται ως:: εντός 2 ωρών από την επαφή με το ύποπτο τροφικό αλλεργιογόνo: >2 ώρες από την επαφή με το ύποπτο τροφικό αλλεργιογόνo: Αντιδράσεις σε αντιβιοτικά όπως β-λακταμικά και κεφαλοσπορίνες, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και άλλα.: Μια οξεία, απειλητική για τη ζωή, συστηματική αντίδραση, με ποικίλους μηχανισμούς και κλινικές παρουσιάσεις. Η σοβαρότητα της αντίδρασης, μπορεί να είναι μέτρια, σοβαρή ή πολύ σοβαρή. Σε αυτή την περίπτωση, ο ασθενής λαμβάνει γραπτές οδηγίες - πλάνο αντιμετώπισης Αναφυλακτικής Αντίδρασης (Σχέδιο Δράσης Αναφυλαξίας), ενώ εκπαιδεύεται και στη σωστή χρήση της αυτοενιέμενης συσκευής αδρεναλίνης.