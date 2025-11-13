Η «σιωπηλή» επιδημία που αφορά 530 εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως

Ο σακχαρώδης διαβήτης συνεχίζει να αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η καθιέρωση της 14ης Νοεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη προέρχεται από την πρωτοβουλία του International Diabetes Federation (IDF) και του Παγκόσμιου Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) το 1991.



Επιδημιολογικά στοιχεία



Σύμφωνα με τον IDF, πάνω από 530 εκατομμύρια ενήλικες ζουν σήμερα με σακχαρώδη διαβήτη παγκοσμίως. Σημαντικό ποσοστό από αυτούς δεν έχουν διαγνωστεί εγκαίρως ή δεν έχουν επαρκώς ρυθμισμένο γλυκαιμικό έλεγχο, με αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρών μικρο ‐ και μακροαγγειακών επιπλοκών.



Η αύξηση των περιπτώσεων συναρτάται με παράγοντες όπως η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, η γήρανση του πληθυσμού και οι κοινωνικο‐οικονομικές ανισότητες. Στην Ελλάδα, τα πιο πρόσφατα στοιχεία υποδεικνύουν ότι περίπου 11% του ενήλικου πληθυσμού ζει με σακχαρώδη διαβήτη, ενώ η τάση είναι ανοδική.