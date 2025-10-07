ΕΣΥ: Τα sms των πολιτών θέτουν νέους κανόνες στους διοικητές των Νοσοκομείων – Κλειδί τα γρήγορα αντανακλαστικά

Η αξιολόγηση του νοσοκομείου, τόσο σε επιμέρους τομείς όσο και στη συνολική του λειτουργία, από τους ίδιους τους ασθενείς, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διοίκησης για τα στελέχη του ΕΣΥ