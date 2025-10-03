Νησιά χωρίς γιατρούς – Μετακινήσεις ακόμη και τον Οκτώβριο
Νησιά χωρίς γιατρούς – Μετακινήσεις ακόμη και τον Οκτώβριο

Γιατροί του ΓΝ Νίκαιας καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν τηλεφωνικές ειδοποιήσεις για μετακίνηση χωρίς έγγραφο ή δημόσια πρόσκληση, ενώ οι κλινικές τους είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένες

Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
Σε πεδίο… πολέμου μέσα στα νοσοκομεία της Αττικής εξελίσσονται οι εντολές για μετακινήσεις γιατρών στα νησιά, που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Οι μετακινήσεις τους θερινούς μήνες αποτελούν «κανόνα», με το Υπουργείο Υγείας, μάλιστα, να έχει θεσπίσει ισχυρά οικονομικά «μπόνους» (2.100 ευρώ το μήνα πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους) προκειμένου να υπάρχει κίνητρο από τους γιατρούς να μεταβούν εκτός της έδρας τους. Όπως φαίνεται, όμως, οι ανάγκες δε σταματούν το καλοκαίρι, αλλά συνεχίζουν και το φθινόπωρο και το χειμώνα.

Γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας καταγγέλλουν ότι την Παρασκευή 26/9 και την Δευτέρα 29/9 αιφνιδιαστικά, χωρίς έγγραφο και χωρίς ενημέρωση των επιστημονικών υπευθύνων των κλινικών, πέντε γιατροί επιμελητές/τριες  της Α’ Παθολογικής και της Β’ Παθολογικής δέχθηκαν τηλεφωνικές οχλήσεις από το γραφείο της διοίκησης να πάνε στις Σπέτσες, στη Σάμο και στη Χίο για τον μήνα Οκτώβριο.
