Γερνάει η Ευρώπη - Καμπανάκι για την Ελλάδα με την Ευρυτανία στην κορυφή
Γερνάει η Ευρώπη - Καμπανάκι για την Ελλάδα με την Ευρυτανία στην κορυφή

Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην Ευρώπη αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια – Στην Ελλάδα η Ευρυτανία υπερβαίνει το 70%

Γερνάει η Ευρώπη - Καμπανάκι για την Ελλάδα με την Ευρυτανία στην κορυφή
Η Ευρώπη γερνάει με μεγάλη ταχύτητα όπως φαίνεται από τις τελευταίες εκτιμήσεις της Eurostat.

Ειδικότερα, o δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην ΕΕ, που ορίζεται ως το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων (ηλικίας 65 ετών και άνω) σε σχέση με τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας (άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών), έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία 20 χρόνια.

Το 2004 αντιστοιχούσαν περίπου τέσσερα άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε ηλικιωμένο, με τον δείκτη να βρίσκεται στο 26,8%. Στις αρχές του 2024, ο δείκτης είχε φτάσει στο 37%, που σημαίνει ότι σήμερα υπάρχουν λιγότεροι από τρεις άνθρωποι παραγωγικής ηλικίας για κάθε ηλικιωμένο.


Οι γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές Μαγιότ (6,1%) και Γουιάνα (13,8%), καθώς και η Κοπεγχάγη στη Δανία (17,8%), είχαν τους χαμηλότερους δείκτες εξάρτησης ηλικιωμένων. Στον αντίποδα, η βελγική παράκτια περιοχή Arrondissement de Veurne είχε τον υψηλότερο δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων (72,8%). Οι Άλτο Τάμεγκα ε Μπαρόζο στη βόρεια Πορτογαλία (71,4%) και η Ευρυτανία στην κεντρική Ελλάδα (71,1%) ήταν οι μόνες άλλες περιοχές στην ΕΕ όπου ο δείκτης αυτός υπερέβαινε το 70%.

Στις αρχές του 2024, συνολικά 139 περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων τουλάχιστον 50%. Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στη Γερμανία και τη Γαλλία, ενώ υψηλές αναλογίες εμφανίστηκαν επίσης στην Ιταλία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ισπανία.

Αυτό δείχνει ότι η γήρανση του πληθυσμού δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά απλώνεται σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, ασκώντας αυξανόμενη πίεση στις τοπικές κοινωνίες και τα συστήματα υγείας και ασφάλισης.

