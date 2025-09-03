ΔΕΘ: Πόσο πλούσιο είναι το καλάθι των παροχών για την Υγεία

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Σημαντική θέση στις κυβερνητικές εξαγγελίες έχει πάντα η Υγεία - Ο μέχρι τώρα απολογισμός και τα επόμενα βήματα για αναβαθμισμένες υπηρεσίες στο ΕΣΥ
Σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το επικείμενο Σαββατοκύριακο είναι η κυβέρνηση.
Όπως όλα δείχνουν το «καλάθι» των παροχών θα περιλαμβάνει κατά βάση φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις σε μισθούς του Δημοσίου, μεταρρυθμίσεις κατά της στεγαστικής κρίσης. Παρ’ όλα αυτά η Υγεία δεν θα λείπει από τις ανακοινώσεις, στο πλαίσιο της βαρύτητας που της δίνει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Άλλωστε, η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών είναι βασική κυβερνητική στρατηγική και η Δημόσια Υγεία πυλώνας των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων προς αυτή την κατεύθυνση.
