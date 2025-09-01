Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ σε μία ψηφιακή πλατφόρμα – Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες
Στόχος η διαφάνεια στη λειτουργία των δομών υγείας αλλά και στα οικονομικά – Τον Σεπτέμβριο μπαίνουν και οι γιατροί των νοσοκομείων, ανοίγοντας περίπου 600.000 ηλεκτρονικά ραντεβού τον μήνα
Μια νέα σελίδα στις υπηρεσίες υγείας ανοίγει από αυτόν τον μήνα με την ένταξη και των νοσοκομειακών γιατρών στο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού που έχει θέσει σε λειτουργία το υπουργείο Υγείας.
Πλέον οι πολίτες θα κλείνουν τις δωρεάν επισκέψεις τους σε γιατρούς τηλεφωνικά ή ψηφιακά, έχοντας άμεση, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις δομές υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και του ΕΣΥ.
Περίπου 11.000 ειδικευμένοι γιατροί από τα δημόσια νοσοκομεία θα μπουν στη δεξαμενή με τους 3.166 ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τους 4.277 που υπηρετούν σε δημόσιες δομές ΠΦΥ, δηλαδή σε Κέντρα Υγείας και Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), και οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα των ραντεβού.
