Όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ σε μία ψηφιακή πλατφόρμα – Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες
ΖΩΗ
ΕΣΥ Γιατροί

Όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ σε μία ψηφιακή πλατφόρμα – Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες

Στόχος η διαφάνεια στη λειτουργία των δομών υγείας αλλά και στα οικονομικά – Τον Σεπτέμβριο μπαίνουν και οι γιατροί των νοσοκομείων, ανοίγοντας περίπου 600.000 ηλεκτρονικά ραντεβού τον μήνα

Όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ σε μία ψηφιακή πλατφόρμα – Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες
Τότα Καρλατήρα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μια νέα σελίδα στις υπηρεσίες υγείας ανοίγει από αυτόν τον μήνα  με την ένταξη και των νοσοκομειακών γιατρών στο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού που έχει θέσει σε λειτουργία το υπουργείο Υγείας.

Πλέον οι πολίτες θα κλείνουν τις δωρεάν επισκέψεις τους σε γιατρούς τηλεφωνικά ή ψηφιακά, έχοντας άμεση, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις δομές υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και του ΕΣΥ.

Περίπου 11.000 ειδικευμένοι γιατροί από τα δημόσια νοσοκομεία θα μπουν στη δεξαμενή με τους 3.166 ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τους 4.277 που υπηρετούν σε δημόσιες δομές ΠΦΥ, δηλαδή σε Κέντρα Υγείας και Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), και οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα των ραντεβού.
Τότα Καρλατήρα
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης