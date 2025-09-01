Όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ σε μία ψηφιακή πλατφόρμα – Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι πολίτες

Μια νέα σελίδα στις υπηρεσίες υγείας ανοίγει από αυτόν τον μήνα με την ένταξη και των νοσοκομειακών γιατρών στο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού που έχει θέσει σε λειτουργία το υπουργείο Υγείας.



Πλέον οι πολίτες θα κλείνουν τις δωρεάν επισκέψεις τους σε γιατρούς τηλεφωνικά ή ψηφιακά, έχοντας άμεση, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις δομές υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και του ΕΣΥ.



Περίπου 11.000 ειδικευμένοι γιατροί από τα δημόσια νοσοκομεία θα μπουν στη δεξαμενή με τους 3.166 ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τους 4.277 που υπηρετούν σε δημόσιες δομές ΠΦΥ, δηλαδή σε Κέντρα Υγείας και Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), και οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα των ραντεβού.