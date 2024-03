Ο καταναλωτής στο επίκεντρο της Ασφάλειας Τροφίμων

Στέλιος Κουλούρης , Τεχνολόγος τροφίμων, Legislative Officer in the European Commission, DG-SANTEΝτία Χωραφά Συντονίστρια Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων, οργάνωση Μπορούμε,Χαράλαμπος Αγγελούδης , Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Global Product Manager Certification TUV AUSTRIA HELLASΘωμάς Αραπογιάννης, Διευθυντής Αγρο-διατροφικού Τομέα Τϋν HELLAS (Τϋν NORD)Βίκυ Νταλή, MBA, MSc Τεχνολόγος Τροφίμων, Εμπορική Διευθύντρια των εργαστηρίων Tsakalidis Analysis&TestingΚατερίνα Λύτρα, Κτηνίατρος - Ιχθυοπαθολόγος - Διευθύντρια Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ)Ευσταθία Τσάκαλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.Μιχάλης Ορεστίδης, Τεχνολόγος Τροφίμων, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Τροφίμων σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίαςΗλίας Αλεξίου, Αντιπρόεδρος ΠΕΤΕΤ, Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορίου, Περ. Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας,Εύα Κωνσταντίνη, Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων , Υπεύθυνη έρευνας & ανάπτυξης VIONOVA A.E.Ιωάννης Σμαρνάκης , Τεχνολόγος Τροφίμων, Πρόεδρος ΠΕΤΕΤ , Διευθυντής Εργοστασίου&Ανάπτυξης Προϊόντων Λάβδας Ζαχαρώδη Α.Ε.Νίκος Γκιώνης, Τεχνολόγος Τροφίμων, Επιθεωρητής Ασφάλειας Τροφίμων, Συνιδρυτής του Podcast The Food Processors.