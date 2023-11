Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού μας υποδέχονται στο σπίτι τους

Unisex bomber jacket G-Star Varsity. Βρες το στο G-Star corner του Attica City Link, 3ος όροφος

Στις φωτογραφίες που μοιάζουν να είναι βγαλμένες από τα ‘90s βλέπουμε τον Γιώργο Καράβα να υιοθετεί ένα loose street style, με το Arc 3D σε raw denim απόχρωση και κόκκινο oversized varsity jacket Η Ραφαέλα Ψαρρού φοράει το unisex bomber jacket σε διαχρονικές αποχρώσεις του μπλε και το συνδυάζει με το best seller Kate Boyfriend Σε άλλη φωτογραφία, η Ραφαέλα με laid back διάθεση εντυπωσιάζει επιλέγοντας total ανδρόγυνο G-Star σύνολο σε λαδί κοτλέ ύφασμα ( G-STAR W CARGO CORD 3D BF PANTS ). Την ίδια αισθητική ακολουθεί και ο Γιώργος Καράβας με το all time classic υφασμάτινο Worker και το λευκό top, που αποτελεί hero piece για το χειμωνιάτικο layering.Με πιο ατμοσφαιρικό και playful χαρακτήρα μας παρουσιάζουν δύο βραδινά κομμάτια, το Viktoria high rise Straight σε λαμπερή μπλε μεταλλική απόχρωση και το αντρικό iconic 3301 Τα κόκκινα χρώματα κυριαρχούν με το cropped Track Jacket Slim να ξεχωρίζει.Στη συλλογή της G-Star Raw, τα κολεγιακά bomber τζάκετ πρωταγωνιστούν στην ανδρική και γυναικεία σειρά ενισχύοντας την unisex αισθητική του brand. Τα πουκάμισα ακολουθούν τη λογική του χειμωνιάτικου layering, ενώ δίνεται έμφαση στην ευκολία της κίνησης και την ανθεκτικότητα.Νέα προσθήκη στην ανδρική σειρά G-Star denim είναι το Mosa Straight, κατασκευασμένο από ελαστικό μαλακό ύφασμα και το Carpenter 3D σε φαρδιά γραμμή που εστιάζει στον εργονομικό σχεδιασμό.Στην γυναικεία σειρά το δημοφιλές Kate συνδυάζει το απόλυτο boyfriend fit με σχεδιασμό που κολακεύει την θηλυκή σιλουέτα και την 90’s χαμηλή μέση και φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ.Το απόλυτο G-Star παντελόνι της σεζόν είναι το Mega Cargo Denim που παντρεύει τα ultra φαρδιά cargo με το ανακυκλωμένο denim ύφασμα. Μια εναλλακτική πρόταση outerwear είναι το Long Bomber Jacket, κατασκευασμένο από 100% recycled πολυεστέρα και oversized μέγεθος, που συνδυάζει το κλασσικό bomber style κόψιμο και την μακριά γραμμή που θυμίζει all time classic παλτό.Sport and Fashion Freedom, 212 00 03 710Η ολοκληρωμένη συλλογή είναι διαθέσιμη στο G-Star corner στον 3ο όροφο του Attica City Link.