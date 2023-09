Βάλε την ασφάλεια του σπιτιού σου στο «On»

Sponsored Content



Η κατοικία δεν είναι μόνο οι τέσσερις τοίχοι που την περιβάλλουν, αλλά ένα σύνολο πολύτιμων στιγμών και αναμνήσεων, το καταφύγιό σου, ο χώρος όπου νιώθεις ασφαλής και βρίσκεσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς. Έτσι, κάθε κίνδυνος ή απειλή που ενδέχεται να πλήξει την περιουσία σου δεν αφορά μόνο το κτίσμα αλλά και όσα αντιπροσωπεύει στη ζωή σου. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που δυστυχώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι όλο και σφοδρότερα, η ασφάλεια σπιτιού δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιτακτική ανάγκη.

Για να είσαι ασφαλής και ξέγνοιαστος, το μόνο που χρειάζεται είναι να προστατέψεις με το πρόγραμμα Home on το σπίτι σου ή το εξοχικό σου, από ζημιές που μπορεί να προκύψουν είτε από φυσικά φαινόμενα είτε από κακόβουλες ενέργειες και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα. Όσο για το κόστος, δεν πρέπει να ανησυχείς, καθώς η ασφάλεια σπιτιού είναι value for money. Με το πρόγραμμα Home on, της Generali, μπορείς να έχεις ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σε εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή.

Κι επειδή η Generali γνωρίζει ότι καθένας μας είναι «μοναδικά ξεχωριστός και ξεχωριστά μοναδικός» και κάθε σπιτικό διαφέρει, έχει αναλύσει τις ανάγκες κάθε σπιτιού και προσφέρει διαφορετικές κατηγορίες καλύψεων όπως φυσικά φαινόμενα, κλοπή, διαρροή σωληνώσεων, σεισμό και πολλά άλλα, προστατεύοντάς σε από οποιαδήποτε πιθανή ζημιά. Επίσης, συνδυάζει ασφαλιστικές καλύψεις με την ταχύτητα εξυπηρέτησης και επιπλέον ψηφιακά εργαλεία και after sales υπηρεσίες ώστε να έχεις πάντα κάποιον δίπλα σας ό,τι κι αν συμβεί.



Ασφάλεια σπιτιού, του δικού σου!

Generali σημαίνει φροντίδα, απλότητα, καινοτομία. Το κόκκινο της Generali συμβολίζει εδώ και πάνω από 180 χρόνια, τη φροντίδα, με την οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της, κατανοώντας τις ανάγκες τους, το δυναμισμό με τον οποίο αναζητά ευέλικτες και καινοτόμες λύσεις, την ενσυναίσθηση με την οποία προσεγγίζει τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται.

Πάμε όμως να δούμε, πώς αυτές οι αρχές ισχύουν και στην ασφάλιση σπιτιού και πώς μπορούν να καλυφθούν πολλαπλές ανάγκες προστασίας από διαφορετικές αιτίες, από ένα γενικό ασφαλιστικό πρόγραμμα;

Είτε ενδιαφέρεσαι για την κυρίως κατοικία σου, είτε για το εξοχικό σου, είτε είσαι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής, η ασφάλεια σπιτιού είναι το ίδιο σημαντική και προσφέρει εκτεταμένο εύρος καλύψεων: για το κτίριο, δηλαδή την υλικοτεχνική υποδομή και τις εγκαταστάσεις, το περιεχόμενο όπως περιουσιακά και προσωπικά στοιχεία, τον εξοπλισμό, τις ηλεκτρονικές συσκευές, τα έπιπλα, κ.λπ.. Επιπλέον καλύπτονται οι βοηθητικοί χώροι όπως η αποθήκη, το ΒΒQ, η πισίνα, το γκαράζ, οι πέργκολες, οι μαντρότοιχοι, οι αυλόπορτες κ.α. Επίσης, παρέχει ασφάλεια αστικής ευθύνης, ώστε να είσαι καλυμμένος από κάθε τυχαίο γεγονός όπως υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκαλέσεις σε τρίτους. Κι επειδή, κάθε σπίτι έχει διαφορετικές προδιαγραφές και ανάγκες, δίνει τη δυνατότητα προαιρετικών επιλογών και εναλλακτικών ορίων κάλυψης για να επιλέξεις εσύ αυτές που ανταποκρίνονται στις δικές σου προσωπικές ανάγκες και τον προϋπολογισμό σου.

Με λίγα λόγια, η Generali προσφέρει ολοκληρωμένο συνδυασμό καλύψεων σε εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή και προσαρμογή με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του σπιτιού σου. Kι επειδή η αξία της ασφάλισής σου φαίνεται στην ταχύτητα και τον τρόπο εξυπηρέτησης όταν συμβεί κάποιο απρόβλεπτο, το Home On της Generali συνδυάζει μια σειρά υπηρεσιών για την εύκολη και άμεση εξυπηρέτησή σου. Έτσι έχεις άμεση τεχνική υποστήριξη όλο το 24ώρο, για κάθε πιθανή ζημιά που θα προκύψει στην κατοικία σου, ακόμα και σε ώρες ή ημέρες που τίποτα δεν λειτουργεί και χρειάζεσαι άμεσα βοήθεια. Παράλληλα απολαμβάνεις On the spot payment, δηλαδή άμεση αποζημίωση για ζημιές έως €2.500, χωρίς να υποβάλλεις δικαιολογητικά και ανάληψη του συντονισμού και της επίβλεψη των εργασιών αποκατάστασης από συνεργαζόμενο συνεργείο για άμεση επισκευή. Κι αν προκύψει κάποιο μικροζημιά έχεις τη δυνατότητα καταγραφής της ζημιάς από το κινητό σου, μέσω βιντεοκλήσης για να μη χάνεις χρόνο. Για να επιστρέφεις γρήγορα στην κανονικότητα και να χαίρεσαι το σπίτι σου όπως κανείς άλλος!

Η Generali δεν περιορίζεται μόνο στο να προσφέρει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου, αλλά θέλει και να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη που της δείχνεις με μια σειρά από προνόμια και επιβραβεύσεις. Σε ανταμείβει για τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, για κάθε πρόσθετο μέτρο προστασίας που έχεις πάρει για την κατοικία σου, για την ετήσια εφάπαξ καταβολή των ασφαλίστρων σου, αλλά κι αν τυχόν έχεις άλλο ασφαλιστήριο Generali.

Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι πώς μπορείς να έχεις πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλισή σου και να την ενεργοποιείς ανά πάσα στιγμή, δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Με το My Generali έχεις τον έλεγχο στα χέρια σου και μπορείς να αξιοποιήσεις τις δυνατότητες της ασφάλισής σου, πάντοτε και παντού. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο σε βοηθά να διαχειρίζεσαι εύκολα και γρήγορα το ασφαλιστήριό σου, να ενημερώνεσαι για τις καλύψεις σου, να παρακολουθείς την πορεία των αιτημάτων σου, να πραγματοποιείς πληρωμές εύκολα και γρήγορα, και να επικοινωνείς άμεσα με τον ασφαλιστή σου.

Ο ασφαλιστής είναι ο φυσικός σύνδεσμος ανάμεσα σε εσένα και την ασφαλιστική και ο ρόλος του είναι κομβικής σημασίας για την ασφάλεια σπιτιού. Όσο και να διαχειρίζεσαι μόνος/η τα πάντα ηλεκτρονικά, η σχέση σου με τον εξειδικευμένο σύμβουλο είναι αναντικατάστατη. Άλλωστε είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες που σε ενδιαφέρουν και πιθανόν να σου έχουν ξεφύγει. Είναι πάντα δίπλα σου για να σου εξηγήσει, να σε εξυπηρετήσει και να σε κατευθύνει ώστε να έχεις την ιδανική λύση για σένα, την οικογένειά σου και συνολικά τις ανάγκες σου. Η Generali συνεργάζεται με ένα δίκτυο συμβούλων, οι οποίοι ξεπερνούν σε αριθμό τους 3.500 για να είναι δίπλα σου ανά πάσα στιγμή, με αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις.

Μετά από όλες αυτές τις επιλογές και τις εξατομικευμένες λύσεις είναι σίγουρο ότι κανείς δεν θα απολαμβάνει το σπίτι του όπως εσύ, μοναδικά και ξένοιαστα, όπως μόνο η Generali μπορεί να σου εξασφαλίσει.

Μάθε περισσότερα για την ασφάλεια σπιτιού εδώ.