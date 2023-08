Όλα τα σχολικά, στον κορυφαίο back to school προορισμό

Sponsored contentΗ αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στις σχολικές αίθουσες έχει αρχίσει και οι μαθητές φτιάχνουν λίστες με όλα όσα χρειάζονται για την τσάντα ή το γραφείο τους. Όμως πόσο εύκολο είναι να προμηθευτούμε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όλα τα απαραίτητακαι να μην καταλήξουμε σε... σαφάρι προκειμένου να βρούμε αυτά που θέλουν τα παιδιά μας;Ακριβώς για να μην παιδευτούμε καθόλου και να είναι οι αγορές μια ευχάριστη και ολοκληρωμένη εμπειρία για όλη την οικογένεια, επισκεπτόμαστε τα καταστήματα Public αλλά και το, που εκτός των άλλων προσφέρουν επιλογές και πακέτα για κάθε budget. Ανακαλύπτουμε τη μεγαλύτερη γκάμα σχολικών ειδών, βιβλίων, αναλώσιμων, ειδών τεχνολογίας και οτιδήποτε μπορεί να κάνει τη σχολική χρονιά εύκολη και πρακτική. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πάμε μακριά για να προμηθευτούμε όλα όσα θέλουμε, παρά να επισκεφτούμε ένα κατάστημα.Ωστόσο, αν νιώθουμε πελαγωμένοι με τις λίστες και τις πολλές ανάγκες, δεν χρειάζεται άγχος. Τα Public όπως κάνουν κάθε χρόνο, ετοιμάζουν και φέτος τηγια τα παιδιά κάθε ηλικίας και μας λύνουν τα χέρια. Η διαδικασία είναι απλή και το μόνο πρέπει να κάνουμε είναι να συμπληρώσουμε την ειδική φόρμα. Στη συνέχεια, η οργανωμένη ομάδα αναλαμβάνει να ετοιμάσει το πακέτο μας, κάνοντας τις back to school αγορές να μοιάζουν παιχνιδάκι.Η ποικιλία είναι δεδομένη, και δεν αφήνει κανέναν ανικανοποίητο. Ακόμα και ο πιο απαιτητικός μαθητής, θα βρει τηπου θα τον συντροφεύει όλη τη χρονιά, μοντέρνα και σε κάθε σχέδιο, μέγεθος και είδος που υπάρχει στην αγορά. Για ένα ολοκληρωμένο σετ, τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία από ευφάνταστες ή πιο απλές, πλούσια, υλικά ζωγραφικής και χειροτεχνίας, τσαντάκια και δοχεία φαγητού, παγούρια και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ.Και επειδή οι μαθητές χρειάζονται άνεση και οργάνωση ακόμα και στο σπίτι, η μελέτη γίνεται πιο εύκολη, με μια μεγάλη συλλογή από μοντέρνα, εργονομικές καρέκλες και πρακτικές βιβλιοθήκες, αναπαυτικά υποπόδια καλύπτοντας κάθε ανάγκη.Φυσικά, δεν ξεχνάμε ότι η τεχνολογία είναι σε πρώτο πλάνο και κάνει τη μάθηση συναρπαστική κάθε ώρα της ημέρας. Στα καταστήματα του brand διατίθεται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας και επιλέγουμε ανάμεσα σε μια πλούσια συλλογή από υπολογιστές και laptops, tablets και αξεσουάρ, οθόνες, ηχεία, ακουστικά και πολλά άλλα.Επιπλέον, δεν ξεχνάμε ότι στα Public βρίσκουμε μεγάλη ποικιλία βιβλίων κάθε είδους:σε πακέτο ή μεμονωμένα, ξενόγλωσσα εκπαιδευτικά,, αλλά και δωρεάν ακουστικά βιβλία ιστορίας για όλες τις τάξεις με τη μορφή audiobook. Εδώ, οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να βρουν έτοιμες λίστες για να μην τους λείψει τίποτα αλλά και ολοκληρωμένα πακέτα σχολικών βιβλίων για κάθε τάξη, ενώ μπορούν να τα παραγγείλουν ντυμένα, χωρίς καθόλου κόπο.

Όσο για το κόστος, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γιατί υπάρχει η δυνατότητα ευέλικτων τρόπων πληρωμής. Με την υπηρεσία Public Now, Pay Later μέσω Klarna μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις αγορές μας σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα ή online, σε τρεις άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική. Η υπηρεσία Flex Pay, η οποία είναι διαθέσιμη στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας, μας δίνει την ευελιξία να εξοφλήσουμε τις αγορές μας σε έως 36 χαμηλές δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα.Το brand έχει προβλέψει και για τις παραδόσεις των παραγγελιών και μας λύνει τα χέρια,. Μπορούμε να επιλέξουμε: Express Pick Up, για παραλαβή της παραγγελίας δωρεάν από το κατάστημα της επιλογής μας, μέσα σε μόλις μία ώρα από τη στιγμή που θα κάνουμε την παραγγελία. Με την υπηρεσία Flex Delivery έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε την παραγγελία μας online και να επιλέξουμε ακριβώς ποια μέρα μας βολεύει να παραλάβουμε, μέσα σε διάστημα 30 ημερών. Τέλος, έχουμε την επιλογή Public Locker Pick-up 24/7 για παραλαβή από όποιο σημείο στην Ελλάδα, οποιαδήποτε στιγμή, έως και 48 ώρες από τη στιγμή της παράδοσης, σε πάνω από 1.500 lockers σε όλη τη χώρα. Έτσι, είναι σίγουρο ότι όχι μόνο θα παραλάβουμε αυτό που θέλουμε την ημέρα και την ώρα που θέλουμε, αλλά και θα πληρώσουμε με όποιον τρόπο μας είναι πιο βολικός.Και αυτή τη χρονιά επιλέγουμε τον top προορισμό για σχολικά και απολαμβάνουμε τις αγορές μας ξέγνοιαστα.