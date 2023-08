Ξεκινάει το απόλυτο φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής!

Κλείσιμο

Sponsored ContentΤο κλείσιμο του καλοκαιριού προβλέπεται συναρπαστικό, διαδραστικό και γεμάτο μουσική μέχρι τελικής πτώσης! Tο φετινό Primer Music Festival , το απόλυτο dance music φεστιβάλ, είναι huge από κάθε άποψη: lineup με εμβληματικούς καλλιτέχνες, δεκάδες χιλιάδες κοινού που θα κατακλύσουν την Πλατεία Νερού, αλλά και μια παραγωγή μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα, που θα περιλαμβάνει και διάδραση μέσα από ειδικά βραχιολάκια LED, ίδια με αυτά που χρησιμοποιούν οι Coldplay στις συναυλίες τους.Πρόκειται για τα περίφημαπου αλλάζουν χρωματισμούς και μοτίβα, δημιουργούν οπτικά εφέ που καθιστούν το κοινό πραγματικά μέρος του show και έτσι δημιουργούν μια ανεπανάληπτη εμπειρία.Το συστατικό αυτό γίνεται η λεπτομέρεια που πυροδοτεί ένα ήδη εκρηκτικό μείγμα για την Electronic Dance Music στην Ελλάδα. Το εμβληματικό φεστιβάλ χορευτικής μουσικής, γίνεται για 4η φορά στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο, και υπόσχεται έκρηξη αδρεναλίνης και μοναδικές στιγμές, σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Χωρίς υπερβολή, φέρνει στην Ελλάδα ορισμένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα του είδους που υπόσχονται ένα σπάνιο διήμερο για τα ελληνικά συναυλιακά δεδομένα.Από το πλούσιο πρόγραμμα ξεχωρίζει ο Eλληνοσουηδός Steven Patrik Josefsson Fragogiannis, κατά κόσμον Steve Angello , μέλος των, που είναι ο headliner της πρώτης μέρας του φεστιβάλ. Ενώ τη δεύτερη μέρα στο πρόγραμμα ηγείται οκαι παραγωγόςΟ πρώτος, o Έλληνας των Swedish House Mafia, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό performance που θα αφήσει εποχή. Διάσημος μέσα από το super γκρουπ του και καθολικά αποδεκτός για το αστείρευτο ταλέντο του, έχει να επιδείξει εμπνευσμένα remixes που ξεσηκώνουν, όπως εκείνο των Eurythmics, «Sweet Dreams (Are Made of This)» (2004) και το «Tell Me Why», ένα cover version ενός παλιού κομματιού των Bronski Beat (2006) που παίχθηκε παντού, αλλά και το iconic κομμάτι των Swedish House Mafia «Don't you worry child» (2012).