Construct Chuck Taylor All Star

Sponsored ContentΤα θρυλικά Chuck Taylor All Star συνεχίζουν να εξελίσσονται μέσα στο χρόνο, εκφράζοντας την αλλαγή των εποχών και αφομοιώνοντας τις διαφορετικές κουλτούρες που κάθε μία αντιπροσωπεύει.Τώρα, η Converse παρουσιάζει το νέο ανδρικό Construct Chuck Taylor All Star, ένα παπούτσι που συνδυάζει την διαχρονικότητα με μια φουτουριστική ματιά. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Έλληνες celebrities, ανάμεσα στους οποίους ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Γιώργος Καράβας, και ο Emmanuel Elozieuwa επιλέγουν το νέο ανδρικό Construct Chuck Taylor All Star.Η ανθεκτικότητα είναι η βασική πηγή έμπνευσης και συνδυάζεται με την ευελιξία και τη δεκαετία των 80s. Η ιστορία και η κληρονομιά της Chuck Taylor All Star συνεχίζει να εξελίσσεται και εκφράζεται μέσα από την σχεδιαστική φρεσκάδα του Construct, με αναφορές που πηγάζουν από την Converse basketball court εποχή.