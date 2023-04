Δεν μοιάζεις με κανέναν. Γιατί να μοιάζει η ασφάλιση υγείας σου;

Sponsored Content

Με τα πάντα γύρω μας να τρέχουν σε φρενήρεις ρυθμούς και με την τεχνολογία να εξελίσσεται συνεχώς, θα περίμενε κανείς μια σύγχρονη ασφάλιση υγείας να μην περιορίζεται μόνο στις παραδοσιακές καλύψεις (νοσηλεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) αλλά, ιδανικά, να διευρύνεται σε κάθε πτυχή της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Από την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, την άσκηση και τη διατροφή για συνολική ευεξία έως και την ψυχική υγεία και όλα αυτά, φυσικά, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία.

Υπάρχουν όντως πολλές προτάσεις στην ασφάλεια υγείας. Συχνά όμως, τα προγράμματα υγείας δεν έχουν σχεδιαστεί εξαρχής για να προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη, που αναζητά μία αξιόπιστη λύση για να εξασφαλίσει όσο γίνεται το πιο πολύτιμο αγαθό της ζωής του, αλλά συνδυάζουν ενίοτε μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε και αποκλείουν άλλα που είναι εξίσου σημαντικά. Έτσι ο εν δυνάμει ασφαλισμένος καταλήγει σε μία επιλογή, που τελικά περιορίζει και δεν προσαρμόζεται πάντα στα θέλω του και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του.

Κι όμως, ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός και ξεχωριστός, γιατί λοιπόν να είναι ίδια η ασφάλιση της υγείας μας;

Εξάλλου η καλή υγεία δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή καλά αποτελέσματα στους περιοδικούς διαγνωστικούς ελέγχους, αλλά είναι τρόπος ζωής! Μία ποιοτική καθημερινότητα που μας βοηθά να ζούμε γεμάτοι χαρά, ζωντάνια, ομορφιά, να παραμένουμε δραστήριοι και να παρατείνουμε την καλή φυσική μας κατάσταση και τη νεότητα. Σημαίνει να λες «ναι» στις προκλήσεις και να απολαμβάνεις την ζωή με κάθε τρόπο.

Γιατί, λοιπόν, να μην υπάρχει η δυνατότητα για ένα πρόγραμμα όσο γίνεται πιο εξατομικευμένο και προσωποποιημένο με βάση τα δικά σου και μόνο δεδομένα; Αυτή είναι η φιλοσοφία του Life On της Generali, που είναι κάτι παραπάνω από ιδιωτική ασφάλεια υγείας.

Πρόκειται για ένα οικοσύστημα παροχών και υπηρεσιών, που παρέχει φροντίδα από την πρώτη μέρα ασφάλισης, ακόμη κι αν δεν προκύψει κάποιο θέμα υγείας. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι το ότι εσύ διαλέγεις τι χρειάζεσαι πραγματικά και σε ποιο βαθμό. Με τέσσερις άξονες παροχών: την πρόληψη, τους γιατρούς και εξετάσεις, τη νοσοκομειακή περίθαλψη και την αποκατάσταση, το Life On βάζει εσένα στο επίκεντρο, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να κάνεις διαφορετικούς συνδυασμούς. Τη βάση κάθε συνδυασμού αποτελεί η πρόληψη, αναγνωρίζοντας ότι σύμφωνα με τη σύγχρονη ιατρική η έγκαιρη διάγνωση και η τακτική παρακολούθηση της υγείας μπορεί να προλάβουν την εξέλιξη ή και την εμφάνιση των περισσότερων παθήσεων. Κι επειδή οι επιλογές δεν σταματούν εκεί, με το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας Life On έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις το εύρος της κάλυψης (basic, standard, premium) και να ενισχύσεις την κάλυψή σου με επιπλέον προαιρετικές καλύψεις.

Επιπλέον, το Life On, μετατρέπει τη φροντίδα σε μία καθημερινή εμπειρία, με υπηρεσίες και έξυπνα εργαλεία που μπορείς να ενεργοποιήσεις ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και προσωποποιημένες συμβουλές αποκλειστικά με βάση τις δικές σου συνήθειες.

Υπηρεσιές όπως το My eDoctor, μέσω του οποίου μπορείς να κάνεις τηλεσυνεδρίες με γιατρούς πολλών ειδικοτήτων 24/7 και να λάβεις μια πρώτη εκτίμηση των συμπτωμάτων σου από εξειδικευμένους γιατρούς. Ή το My Health IQ που γίνεται ο health & life coach στο κινητό σου, καθώς καταγράφοντας καθημερινά, με τη βοήθεια της τηλεματικής, τις συνήθειές σου μέσα στο στο app (ώρες ύπνου, γεύματα, φυσική δραστηριότητα και ψυχολογική κατάσταση) σου δίνει προσωποποιημένες συμβουλές για να βελτιώσεις τον τρόπο ζωής σου. Αν πάλι, θες να δεις διαφορά στη φυσική σου κατάσταση, υπάρχει ακόμα και η πλατφόρμα του My eGym μέσα στην οποία επιλέγεις video εκγύμνασης από trainers των Holmes Place για να φτιάξεις το δικό σου fitness πλάνο από την άνεση του σπιτιού σου. Ταυτόχρονα, μέσω του Life On μπορείς να απευθυνθείς σε διατροφολόγους για ένα πλάνο διατροφής πάνω στις ανάγκες σου. Τέλος, το Life On αναγνωρίζοντας τη σημασία της ψυχικής υγείας παρέχει προνομιακή πρόσβαση σε ειδικούς για συνεδρίες είτε online είτε δια ζώσης.

Τελικά, το Life On της Generali καταφέρνει να προσφέρει πολλά παραπάνω από μια απλή ασφάλιση. Μάλιστα, μπορείς να σχεδιάσεις το δικό σου εξατομικευμένο προγράμματος υγείας, αλλά και να υπολογίσεις τα ασφάλιστρά σου, στο online υπολογιστικό εργαλείο στη σελίδα της Generali.

Και επειδή, σημασία για την Generali έχει πάντα ο άνθρωπος, η καινοτομία του Life On δεν προσπερνάει ποτέ την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή. Γι’ αυτό και με πάνω από 3.500 εξειδικευμένους συμβούλους, η Generali διασφαλίζει ότι ένας συνεργάτης της θα είναι πάντα δίπλα σου για οτιδήποτε προκύψει. Από την παραμετροποίηση του προγράμματός σου έως και τις έκτακτες ανάγκες στην καθημερινότητά σου.

Αυτό είναι το ολοκληρωμένο οικοσύστημα παροχών και υπηρεσιών υγείας Life On και αξίζει πραγματικά να το γνωρίσεις.

