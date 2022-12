Πανεπιστημιακές κατατάξεις 2023: Τι δείχνουν για την ελκυστικότητα της Κύπρου ως φοιτητικού προορισμού

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συγκαταλέγεται φέτος ανάμεσα στα 501-600 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως , δηλαδή στο 2% των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Αντίστοιχα, τοποθετείται 157ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2ο στην Κύπρο και 4ο σε Κύπρο και Ελλάδα. Η άνοδος αυτή είναι άκρως ενδεικτική για την ολοένα αυξανόμενη ανταγωνιστικότηα της Κύπρου ως πανεπιστημιακού προορισμού, καθώς έχει επιτευχθεί μέσα σε μόλις 3 χρόνια!

Συγκριτικά με τις περασμένες χρονιές:

Έτος Κύπρος Κύπρος & Ελλάδα ΕΕ Κόσμος 2023 #2 #4 #157 501-600 2022 #3 #6 Ανάμεσα στα 250 601-800 2021 #3 - - 801-1000

Ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους το Πανεπιστήμιο αποδεικνύει πως συνεχίζει να υπερέχει, είναι ο τομέας της Διεθνοποίησης, όπου κατέλαβε την 47η θέση παγκοσμίως σύμφωνα με την κατάταξη THE World University Rankings 2023. Η κατάταξη σε αυτόν τον σημαντικότατο τομέα αποτελεί απόδειξη της καινοτόμου στρατηγικής του Πανεπιστημίου για διεθνοποίηση και ιδιαίτερα της αξιοσημείωτης επιτυχίας του στην προσφορά διασυνοριακής εκπαίδευσης.Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φιλοξενεί περισσότερους από 14,000 φοιτητές και φοιτήτριες (εξ αποστάσεως και δια ζώσης), οι οποίοι προέρχονται από περισσότερες από 100 χώρες, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Είναι επίσης το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη νότια Ευρώπη με κύρια γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, καθώς και το μεγαλύτερο εκτός Ελλάδας με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική. Επίσης, μια σημαντική μερίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου προέρχονται από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, προσθέτοντας στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του και αντανακλώντας την εξέλιξή του, κατά την τελευταία δεκαετία, προς μια αναμφισβήτητα διεθνή φοιτητική κοινότητα.

ΚατάταξηTimes Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2023

Tα αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης του Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2023 ενισχύουν τη θέση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διεθνώς στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών, και στον τομέα της Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται μεταξύ των 151–175 καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών, και μεταξύ των 176–200 καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως στον τομέα της Εκπαίδευσης.



Κατ’ αναλογία, η κατάταξη τοποθετεί, για άλλη μια φορά, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως το 1ο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα, και 35ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών. Στον τομέα της Εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τοποθετείται ως το 1ο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα (μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου), και 40ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Σύμφωνα με τα φετινά αποτελέσματα της κατάταξης, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται επίσης ανάμεσα στα:

• Κορυφαία 251–300 πανεπιστήμια στον κόσμο, στον τομέα της Ψυχολογίας

• Κορυφαία 501–600 πανεπιστήμια στον κόσμο, στον τομέα της Κλινικής και Υγείας

• Κορυφαία 501–600 πανεπιστήμια στον κόσμο, στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών



Συγκριτικά:

2023

Τομέας Κύπρος Κύπρος και Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Παγκόσμιο Επιχειρήσεων και Οικονομικών 1 1 35 151-175 Εκπαίδευσης 1* 1* 40 176-200 Ψυχολογίας 2 2 69 251-300 Κλινικής και Υγείας 2 6 142 501-600 Κοινωνικών Επιστημών 3 6 132 501-600

*μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου



Εξίσου σημαντικά αποτελέσματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η κατάταξη είναι η τελευταία μίας σειράς από διακρίσεις για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από τον οργανισμό Times Higher Education, με κύρια την κατάταξή του ανάμεσα στα 501-600 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως στην κατάταξη World University Rankings 2023. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάχθηκε:



• 179ο παγκοσμίως ανάμεσα στα «Νέα» πανεπιστήμια, δηλαδή αυτά που έχουν λιγότερα από 50 χρόνια λειτουργίας (THE Young University Rankings 2022)

• 122ο παγκοσμίως ανάμεσα στα πανεπιστήμια χωρών ή περιοχών που ταξινομούνται από τον Όμιλο FTSE του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου ως αναδυόμενες οικονομίες (THE Emerging Economies Rankings 2022)

• 36ο παγκοσμίως στη σημαντικότατη κατηγορία της Ποιοτικής Εκπαίδευσης (THE Impact Rankings 2022).

Επτά (7) μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των κορυφαίων 100,000 επιστημόνων παγκοσμίως και στο 2% των κορυφαίων ερευνητών του επιστημονικού τους πεδίου, με βάση την κατάταξη η οποία δημοσιεύτηκε από ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Stanford στις ΗΠΑ.Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που βρίσκονται στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως, με βάση το πιο πάνω κριτήριο αλλά και το έργο τους για το 2022, είναι οι ακόλουθοι (με αλφαβητική σειρά):1. Καθηγητής Δημήτρης Βρόντης, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων2. Καθηγητής Χρίστος Γεωργάλας, Ιατρική Σχολή3. Καθηγητής Michael Davidson, Ιατρική Σχολή4. Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης, Ιατρική Σχολή & Σχολή Επιστημών και Μηχανικής5. Καθηγητής Σπύρος Μακριδάκης, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων6. Καθηγητής Αντρέας Νικολαΐδης, Ιατρική Σχολή7. Καθηγητής Mark Sullman, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών ΕπιστημώνΌπως προείπαμε, η Κύπρος διαθέτει πανεπιστήμια που προσφέρουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή ποιότητα και ολοκληρωμένη φοιτητική εμπειρία, στα πρότυπα του εξωτερικού. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και το ΤΕΠΑΚ συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στα κορυφαία στον κόσμο, στην ίδια κατάταξη.Είναι γεγονός ότι η γειτονική μας χώρα προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, ολοκληρωμένη φοιτητική εμπειρία, μαζί και με την επιλογή για μερική φοίτηση σε άλλη χώρα του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus+. Προσφέρει όμως επίσης προσιτά δίδακτρα, συνολικά χαμηλότερο κόστος φοίτησης σε σχέση με άλλες χώρες και υψηλά επίπεδα ασφάλειας για τους κατοίκους της.Η νέα πανεπιστημιακή κατάταξη του Times Higher Education, που είναι και η πιο δημοφιλής, επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος είναι ελκυστικός πανεπιστημιακός προορισμός και ότι δεν έχει τίποτε να λιγότερο από άλλους, κατεξοχήν πανεπιστημιακούς προορισμούς, όπως το ΗΒ, η Ολλανδία, η Ελλάδα κ.α. Το UNIC αποτελεί απλώς τρανή απόδειξη της ελκυστικότητας της Κύπρου, όπως φαίνεται και μέσα από την εκπληκτική άνοδό του στην τελευταία κατάταξη, στα 501-600 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο.Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έκανε launch τη διαδικτυακή σειρά Student Matters/Students Matter, στο πλαίσιο της οποίας πέντε φοιτητές από διαφορετικές Ηπείρους μοιράζονται τις εμπειρίες τους και εξηγούν πώς είναι να είσαι φοιτητής/φοιτήτρια στην Κύπρο.Δείτε το πρώτο υποτιτλισμένο επεισόδιο, για να πάρετε μία γεύση: