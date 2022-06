Διεθνής διάκριση για το Εργαστήριο Καρδιολογικών Υπερήχων του Metropolitan General

Διαθωρακικό υπερηχογράφημα (Triplex) καρδιάς με τις νεότερες τεχνικές (τρισδιάστατο υπερηχογράφημα και 2D strain), όταν απαιτούνται.

Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς με τη χρήση τρισδιάστατου ηχοβολέα με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης (απαραίτητη στην εκτίμηση των βαλβιδοπαθειών και άλλων καρδιακών παθήσεων).

Δυναμικό υπερηχογράφημα (Stress Εcho) με ενδοφλέβια χορήγηση δοβουταμίνης ή με άσκηση με ή χωρίς τη χρήση παράγοντα ηχοαντίθεσης (Contrast Echo).

Πιστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (European Association of Cardiovascular Imaging – EACVI) της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (European Society of Cardiology – ESC), μετά από εκτενή αξιολόγηση τόσο όσον αφορά στην επιστημονική επάρκεια του προσωπικού του, όσο και στα διάφορα πρωτόκολλα λειτουργίας και στην καταλληλότητα των υποδομών του (εξοπλισμός, αίθουσες, κτλ.). H πιστοποίηση αφορά και στους τρεις τύπους καρδιολογικών υπερήχων: στο διαθωρακικό υπερηχογράφημα, στο διοισοφάγειο υπερηχογράφημα και στο δυναμικό υπερηχογράφημα (Stress Echo). To γεγονός αυτό καθιστά το Εργαστήριο Καρδιολογικών Υπερήχων του Metropolitan General ένα από τα ελάχιστα στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη που διαθέτουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.Τα πρότυπα λειτουργίας των εργαστηρίων καρδιολογικών υπερήχων καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ηχωκαρδιογραφίας (πλέον Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης – European Association of Cardiovasvular Imaging) το 2007, προκειμένου να προστατέψουν τους καρδιαγγειακούς ασθενείς από το να υποβάλλονται σε καρδιολογικούς υπερήχους από μη καταρτισμένο προσωπικό ή σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις. Συνεπώς, η πιστοποίηση αυτή εγγυάται ότι τα πορίσματα των υπερηχογραφικών μελετών που εκτελούνται στο Εργαστήριο Καρδιολογικών Υπερήχων του Metropolitan General είναι αξιόπιστα, ενώ το Εργαστήριο γενικότερα συνεισφέρει στην παροχή βέλτιστης ποιότητας φροντίδας προς τους καρδιαγγειακούς ασθενείς. Επιπροσθέτως, τα πιστοποιημένα εργαστήρια μπορούν να επιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης για να συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα, και να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα.Το Εργαστήριο Καρδιολογικών Υπερήχων του Metropolitan General διακρίθηκε για την εφαρμογή πρακτικών που συμβαδίζουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τόσο σε ιατρικό όσο και σε επίπεδο εξοπλισμού και υποδομών. Διενεργεί καθημερινά όλο το φάσμα των απεικονιστικών καρδιολογικών εξετάσεων όπως:Το ιατρικό προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από τη Διευθύντρια κ. Αγαθή Στεργίου, Καρδιολόγο, MD, τον Αν. Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Εγγλεζόπουλο, Καρδιολόγο, MD, PhD και τους συνεργάτες Καρδιολόγους κ. Αρχοντούλα Μιχελόγγονα, MD, PhD, κ. Δημήτριο Φαϊτατζιάδη MD και τον κ. Νικόλαο Παπανικολάου MD.