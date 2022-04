Διαχρονική κομψότητα με έναν απόλυτα σύγχρονο τρόπο

Κλείσιμο





“Reinventing Elegance” είναι το όνομα της νέας συλλογής που παρουσιάζει η DUR για την Άνοιξη και το Καλοκαίρι 2022 που αποτυπώνει τη διαχρονική κομψότητα με έναν τρόπο απόλυτα σύγχρονο, βασισμένο στις έννοιες της συμμετρίας, της ισότητας και της αποδοχής.Ειδικότερα, στη συλλογή “Reinventing Elegance” της DUR, επανεφευρίσκονται τα κλασσικά σχέδια, τα οποία δημιουργούν μια νέα χρωματική παλέτα, ισορροπούν πάνω σε υφάσματα υψηλής ποιότητας και μέσα από λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά υποστηρίζουν την απόλυτη αίσθηση αυτοπεποίθησης. Ξεχωριστή θέση κατέχουν βαμβακερά πλεκτά με ανάγλυφες υφές που συνδυάζονται με τις κλασσικές μονόχρωμες πικέ μπλούζες και με παντελόνια από πλυμένες ποπλίνες και λάστιχο στη μέση. Στη συγκεκριμένη συλλογή όπου τα χρώματα γίνονται πρωταγωνιστές, το κοραλί και το σιέλ είναι ανάμεσα σε εκείνα που φέρνουν την άνοιξη και νότες από ελληνικό καλοκαίρι. Ένας ακόμα ξεχωριστός συνδυασμός που καθιστά την συλλογή ιδιαίτερη και πρωτότυπη είναι τα stone washed πουκάμισα με παντελόνια chinos από σατινέ καμπαρντίνα σε έντονα και αρμονικά χρώματα.Στους μοναδικούς συνδυασμούς της συλλογής βρίσκεται και το ημίλινο ύφασμα σε απόχρωση blue marine που με ίσια λιτή γραμμή συνδυάζεται με ζέρσεϊ μπλούζα και ολοκληρώνεται με boat shoe παπούτσια σε τριχρωμία. Εξίσου σημαντικό είναι το στοιχείο της θάλασσας το οποίο αποτυπώνεται στην πλειοψηφία των ενδυμάτων της νέας συλλογής της DUR. Ένα από τα must have looks είναι ο συνδυασμός της πικέ μπλούζας με ναυτική ρίγα και του γιλέκου capitone, ιδανικό για τις ηλιόλουστες μέρες της άνοιξης ή τις δροσερές νύχτες του καλοκαιριού. Με στόχο την άνεση και την χαλάρωση στην καθημερινότητα στα new entries της “Reinventing Elegance” υπάρχουν τα φαρδιά ημίλινα πουκάμισα από τους ιστορικούς μύλους πλεκτικής “Getzner” που συνδυάζονται με παντελόνια και βερμούδες, ενώ οι ανοιξιάτικες βαμβακερές μαρινιέρες γίνονται απαραίτητο στοιχείο της ανδρικής γκαρνταρόμπας.Η νέα Collection της DUR μεταδίδει το μήνυμα: «όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»! H συλλογή Spring Summer 22’ “Reinventing Elegance” αφηγείται ιστορίες ισότητας, διαφορετικότητας, σύμπνοιας, αρμονίας και μάλιστα μέσα από κλασικά ρούχα που επανασυστήνονται δημιουργώντας μια νέα άποψη για τη σύγχρονη ανδρική μόδα. Γεμάτη αυτοπεποίθηση και υψηλή αισθητική αντιπροσωπεύει όλους εκείνους που αναζητούν να δημιουργήσουν, να ντυθούν με κέφι και να φροντίσουν τη διάθεσή τους!