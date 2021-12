Περίσφιξη κήλης: Γιατί δεν πρέπει να αναβάλλεται το χειρουργείο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Αν και μια κήλη δεν μπορεί να θέσει την υγεία και τη ζωή των ασθενών σε άμεσο κίνδυνο, η αντιμετώπισή της δεν θα πρέπει να αναβάλλεται για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς η εμφάνιση της πάθησης συνοδεύεται από την πιθανότητα ανάπτυξης επιπλοκών, δυνητικά επικίνδυνων. Η, όχι και τόσο σπάνια και εξαιρετικά επικίνδυνη, επιπλοκή των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος ονομάζεται περίσφιξη», εξηγεί ο κ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Πεπτικού Συστήματος / Παχυσαρκίας και Διαβήτη – Γ΄ Χειρουργική Κλινική Μaster Surgeon in Hernia Surgery, Συν-διευθυντής Κέντρου Αριστείας χειρουργικής αντιμετώπισης ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος (Center of Excellence in Hernia Surgery) του Metropolitan General Μια κήλη του κοιλιακού τοιχώματος, δημιουργείται όταν κάποιο τμήμα ενός ενδοκοιλιακού οργάνου διαπεράσει το κοιλιακό τοίχωμα και προβάλλει κάτω από το δέρμα της περιοχής. Το περιεχόμενο της κήλης έχει συνήθως τη δυνατότητα να επιστρέφει εντός της κοιλιάς (να ανατάσσεται), όταν ο ασθενής βρεθεί σε ύπτια θέση., ονομάζεται η κλινική κατάσταση, κατά την οποία συμβαίνει μόνιμος εγκλωβισμός του οργάνου εκτός του κοιλιακού τοιχώματος, χωρίς τη δυνατότητα ανάταξής του στο εσωτερικό της κοιλιάς.Το εγκλωβισμένο σπλάχνο, ξεκινά να πιέζεται από το κοιλιακό τοίχωμα, με αποτέλεσμα να διακόπτεται αρχικά η φλεβική απορροή του και να παρουσιάζεται οίδημα. Το οίδημα επιδεινώνει την απόφραξη, με αποτέλεσμα τελικά την διακοπή της αρτηριακής παροχής (αιμάτωση), με επακόλουθο την ισχαιμία και τη νέκρωση του οργάνου.Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, που το εγκλωβισμένο σπλάχνο είναι κάποιο τμήμα του εντέρου, η περίσφιξή του προκαλεί διακοπή της κυκλοφορίας του περιεχομένου του (ειλεός) και σε επόμενο στάδιο ισχαιμία και διάτρηση του οργάνου, με τοπική ή γενικευμένη περιτονίτιδα, κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη, ακόμα και για τη ζωή των ασθενών.Οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα συμπτώματα, τουλάχιστον στο αρχικό τους στάδιο. Ασθενείς με κήλη, οι οποίοι βιώνουν έντονα συμπτώματα και δυσφορία, θα πρέπει άμεσα να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.Τα συμπτώματα, τα οποία θα πρέπει να θορυβήσουν και να κινητοποιήσουν άμεσα τους ασθενείς είναι:-Οξύς και συνεχής κοιλιακός πόνος-Ναυτία-Εμετός-Ερυθρότητα και τοπική θερμότητα στην περιοχή της κήλης-Δεκατική πυρετική κίνηση ή πυρετός-Αυξημένος καρδιακός σφυγμός-Αδυναμία αποβολής αερίων ή κοπράνων-Τοπικό άλγος στην περιοχή της κήληςΗ πιθανότητα περίσφιξης είναι ο βασικότερος λόγος, για τον οποίο οι χειρουργοί προτείνουν να μην αναβάλλεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η χειρουργική αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφής κήλης του κοιλιακού τοιχώματος, ανεξαρτήτως μεγέθους ή χρονικής διάρκειας από τη στιγμή που εμφανίστηκε.Η αντιμετώπιση μιας περισφιγμένης κήλης είναι η άμεση χειρουργική επέμβαση, συνεπώς ασθενείς με κήλη που αντιμετωπίζουν κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με κάποιον εξειδικευμένοΓενικό Χειρουργό για να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις τους.Το Νοσοκομείο Metropolitan General, έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Αριστείας στη Χειρουργική Κηλών από τον Διεθνή Φορέα Χειρουργικών Πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC). Το Κέντρο Αριστείας στη χειρουργική κηλών τελεί υπό τη διεύθυνση του πιστοποιημένου, από τον ίδιο φορέα, Master Surgeon & Surgeon of Excellence δρ Χαράλαμπου Σπυρόπουλου.