Το «Χατζηπατέρειο ίδρυμα» επιβραβεύεται για την προσφορά του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα brand από την κατηγορία cosmetics δένει το όνομα του με την αναπηρία, και μάλιστα την παιδική. Η νεοφερμένη ελβετική εταιρία Swissline by Dermalab, που δραστηριοποιείται στο κομμάτι της βιοτεχνολογίας και της κυτταρικής θεραπείας του δέρματος εδώ και 30 χρόνια, δένει το όνομα της με το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης και Στήριξης Παιδιού.Ο γενικός διευθυντής του «Χατζηπατέρειου ιδρύματος» κος Άγγελος Κουτουμάνος μαζί με αντιπροσωπεία εργαζομένων του ιδρύματος παραβρέθηκε σε εκδήλωση στις 7 Οκτωβρίου 2021 στο πρώτο flagship store της Swissline by Dermalab στην Ελλάδα, στο Shopping Land στην Κηφισιά, όπου έγινε και η πρώτη επίσημη παρουσίαση των προϊόντων της. Σαν επισημοποίηση αυτής της ενέργειας κοινωνικής ευθύνης όλα τα έσοδα της εκδήλωσης δόθηκαν στο Χατζηπατέρειο Κέντρο Αποκατάστασης και Στήριξης Παιδιού.Τα βραβευμένα προϊόντα της Swissline by Dermalab αποτελούνται από συστατικά που αναγνωρίζονται άμεσα από το ανθρώπινο δέρμα όπως είναι το κολλαγόνο, το υαλουρονικό, τα προβιοτικά, βιταμίνες κτλ. και είναι τοποθετημένα σε αποκλειστικά σημεία ανά τον κόσμο όπως είναι premium ιατρικές κλινικές, ξενοδοχεία 5 αστέρων (eg Four Seasons, Bulgari Hotel) και premium σημεία πώλησης.Το «Χατζηπατέρειο ίδρυμα» στηρίζει παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειες τους, προσφέροντας θεραπείες αποκατάστασης ψυχολογική υποστήριξη σε αυτά και κυρίως στην οικογένεια τους από το 1975, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εξασφάλιση της ποιότητας στην καθημερινή τους ζωή. .Η κα Αγγελική Φραγγή , υπεύθυνη ανάπτυξης και επικοινωνίας της Swissline by Dermalab δήλωσε:«Η Swissline by Dermalab υποστηρίζει και αγκαλιάζει το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον για αυτά τα παιδιά. Όσο λίγο κι αν μπορούμε να βοηθήσουμε, ακόμα και αυτό το λίγο μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στους μικρούς μας μαχητές και τις οικογένειες τους.»Ο κος. Άγγελος Κουτουμάνος, γενικός διευθυντής του ιδρύματος δήλωσε:«Ευχαριστούμε την εταιρία Swissline by Dermalab όχι μόνο για την προσφορά της στους μικρούς μας ήρωες, αλλά και για την πρωτοποριακή της κίνηση να συμβάλει στην προσπάθεια που κάνουμε να πάψει η παιδική αναπηρία να είναι ένα θέμα ταμπού. Η εταιρική κουλτούρα και η κοινωνική ευθύνη που διέπει την Swissline by Dermalab, είναι κάτι νέο για τα ελληνικά δεδομένα και τόσο υψηλού επιπέδου όσο η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της».Η κα Λουκία Τερτίπη από την Κοινωνική Υπηρεσία του «Χατζηπατέρειου» δήλωσε πως θα συνεχίσει μαζί με την κα Φραγγή και τη Swissline by Dermalab να βρίσκει τρόπους ούτος ώστε η παιδική αναπηρία να είναι στην πρώτη γραμμή έως τη στιγμή που τα παιδιά αυτά θα βγουν από την αφάνεια.Ευχόμαστε από τη συνεργασία τους μια μέρα η παιδική αναπηρία να αντιμετωπίζεται και στην Ελλάδα όπως και στην Ελβετία.