Θρίαμβος για την Grecotel στα Condé Nast Traveller UK Readers’ Choice Awards 2025
Η πλέον βραβευμένη ελληνική εταιρεία φιλοξενίας με τέσσερα ξενοδοχεία στην κορυφαία δεκάδα της Ελλάδας
Η Grecotel, ο ηγετικός όμιλος φιλοξενίας στην Ελλάδα, κατακτά για ακόμα μια φορά την κορυφή στα Condé Nast Traveller UK Readers’ Choice Awards 2025, αποσπώντας τις περισσότερες διακρίσεις από κάθε άλλη ελληνική εταιρεία στο διεθνή θεσμό. Τα τέσσερα ξενοδοχεία του ομίλου, The Dolli, Pallas Athena, Creta Pallas και Casa Marron συγκαταλέγονται στα 10 κορυφαία Hotels & Resorts της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, για τρίτη συνεχή χρονιά, το εμβληματικό The Dolli διακρίνεται από το Condé Nast Traveller, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία επιτυχιών που ξεκίνησε από τους πρώτους μήνες λειτουργίας του. Πρόκειται για μια ακόμα διεθνή αναγνώριση της αισθητικής ταυτότητας, της αυθεντικότητας και της μοναδικής φιλοξενίας που προσφέρει.
Το Pallas Athena, για δεύτερη συνεχή χρονιά, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα ξενοδοχεία της Ελλάδας, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την art boutique φιλοξενία στο κέντρο της Αθήνας. Η αισθητική του ταυτότητα και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του συνεχίζουν να το καθιστούν σημείο αναφοράς στη σύγχρονη αστική φιλοξενία.
Το Creta Palace, το σύμβολο της κρητικής φιλοξενίας, διακρίθηκε χάρη στη μοναδική του θέση, τον αυθεντικό του χαρακτήρα και τη μαγευτική θέα στο Κρητικό Πέλαγος. Μια ανάσα από την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το εμβληματικό resort της Grecotel αποτελεί έναν προορισμό-εμπειρία που
προσφέρει απλόχερα τη ζεστασιά, την αυθεντικότητα και τη φροντίδα της Κρήτης.
Ανάμεσα στα κορυφαία ελληνικά ξενοδοχεία συγκαταλέγεται και το Casa Marron, το παραθαλάσσιο resort της Grecotel στην Πελοπόννησο. Η χαλαρή κομψότητα, η φιλόξενη ατμόσφαιρα και η μοναδική του τοποθεσία το καθιστούν υπόδειγμα σύγχρονης all-inclusive εμπειρίας, με υψηλή ποιότητα και αισθητική.
Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις ενισχύουν την αναγνώριση της Grecotel ως Luxury Brand of the Year που προηγήθηκε στα Aspire Awards, τον κορυφαίο θεσμό βραβείων στη Μεγάλη Βρετανία και επιβεβαιώνουν την κορυφαία θέση του ομίλου διεθνώς.
Όλα αυτά, σε μία χρονιά ορόσημο για την Grecotel που συμπληρώνει φέτος πέντε δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας και συνεχούς εξέλιξης, με προσήλωση στην αριστεία και την καινοτομία.
