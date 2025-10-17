Θρίαμβος για την Grecotel στα Condé Nast Traveller UK Readers’ Choice Awards 2025

Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις ενισχύουν την αναγνώριση της Grecotel ως Luxury Brand of the Year που προηγήθηκε στα Aspire Awards, τον κορυφαίο θεσμό βραβείων στη Μεγάλη Βρετανία και επιβεβαιώνουν την κορυφαία θέση του ομίλου διεθνώς.Όλα αυτά, σε μία χρονιά ορόσημο για την Grecotel που συμπληρώνει φέτος πέντε δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας και συνεχούς εξέλιξης, με προσήλωση στην αριστεία και την καινοτομία.