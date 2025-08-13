Μεγάλη Διάκριση στα Haute Grandeur Global Awards για το Olympia Golden Beach Resort & Spa
Το θέρετρο βραβεύτηκε ως Καλύτερο Πολυτελές Οικογενειακό Θέρετρο στην Ευρώπη και Καλύτερο Πολυτελές Spa Θέρετρο στην Ελλάδα

Το Olympia Golden Beach Resort & Spa με υπερηφάνεια ανακοινώνει τη βράβευσή του στα Haute Grandeur Global Awards 2025, σηματοδοτώντας μια σημαντική διάκριση στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας. Το θέρετρο βραβεύτηκε ως Καλύτερο Πολυτελές Οικογενειακό Θέρετρο στην Ευρώπη και Καλύτερο Πολυτελές Spa Θέρετρο στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας σε ένα ειδυλλιακό παραθαλάσσιο περιβάλλον.

Η σπουδαία αυτή διάκριση αναδεικνύει τη δέσμευση του θερέτρου να συνδυάζει την εκλεπτυσμένη κομψότητα, τη ζεστή ελληνική φιλοξενία και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ευεξίας, καθιστώντας το ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πολυτελή καταλύματα στην Ευρώπη.

«Είμαστε ιδιαίτερα τιμημένοι για τη διάκρισή μας από τα Haute Grandeur Global Awards», δήλωσε ο κ. Ανδρέας Μπράτης, Γενικός Διευθυντής του Olympia Golden Beach Resort & Spa. «Αυτά τα βραβεία αντικατοπτρίζουν τη συλλογική προσπάθεια του εξαιρετικού μας προσωπικού, του οποίου το πάθος και ο επαγγελματισμός δημιουργούν αξέχαστες εμπειρίες για τους επισκέπτες μας. Η διάκριση αυτή μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας.»

Ένα Κοσμήμα στην Καρδιά της Δυτικής Πελοποννήσου

Χτισμένο στο μαγευτικό τοπίο της Κυλλήνης, το Olympia Golden Beach Resort & Spa είναι γνωστό για τις πολυτελείς βίλες με ιδιωτική πισίνα, τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες spa και τη γαλήνια παραθαλάσσια ατμόσφαιρα. Με έμφαση στην οικογενειακή άνεση και την εξατομικευμένη ευεξία, το θέρετρο συνδυάζει σύγχρονες ανέσεις με την αιώνια γοητεία της ελληνικής φιλοξενίας.
Είτε πρόκειται για μια ρομαντική απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή ένα retreat ευεξίας, το Olympia Golden Beach προσφέρει μια αρμονική εμπειρία, με γκουρμέ γεύσεις, ποιοτικές υπηρεσίες αναψυχής και μια ομάδα αφοσιωμένη στην τελειότητα.
Ιστοσελίδα: www.ogb.gr
Κλείσιμο
Instagram: @olympiagoldenbeach
Facebook: Olympia Golden Beach Resort & Spa

