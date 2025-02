Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα του Amyth of Nicosia

Κλείσιμο

Μια διαφορετική πρόταση στον κλάδο της φιλοξενίας θα προσφέρει σύντομα ο κυπριακός όμιλος Thanos Hotels & Resorts στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. Πρόκειται για το Amyth of Nicosia, το οποίο αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες τον Μάρτιο του 2025, παρέχοντας απλόχερα την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία. Είναι το τρίτο ξενοδοχείο Amyth για τον όμιλο, καθότι τα δύο πρώτα λειτουργούν ήδη στον Άγιο Στέφανο και το Super Paradise στη Μύκονο.Χωροθετημένο εντός των μεσαιωνικών ενετικών τειχών και συγκεκριμένα στην Οδό Πατριάρχου Γρηγορίου 29, πλησίον της Αρχιεπισκοπής και του Αρχοντικού Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, το Amyth of Nicosia δένει αρμονικά με τον χαρακτήρα της περιοχής.Οι εσωτερικοί του χώροι χρονολογούνται από τις αρχές του 1900 και διατηρούν παραδοσιακές λεπτομέρειες της εποχής, ενώ τα αυθεντικά δάπεδα, η μεγάλη και επιβλητική σκάλα και η προσεγμένη διακόσμηση προσθέτουν στη γοητεία και αρχοντιά του ξενοδοχείου.Την αρχιτεκτονική προσέγγιση του έργου έχει αναλάβει το γραφείο Ηρακλής Παπαχρίστου και την διακόσμηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων η Μαρία Νεοφύτου.Πρόκειται για μια κομψή και ανακαινισμένη έπαυλη που αρχικά λειτουργούσε ως σχολείο και τώρα μετατρέπεται σε ένα ξενοδοχείο-κόσμημα, με δέκα εκλεπτυσμένα δωμάτια και σουίτες, εστιατόριο με αυλή και μπαρ. Χρώματα, αρώματα και γεύσεις από τη Μεσόγειο, σε ιδιαίτερους συνδυασμούς για μια εξαιρετική γαστρονομική εμπειρία, θα ετοιμάζονται από τον σεφ του ξενοδοχείου, Andrew Michael Smith, υπό την επίβλεψη του Executive Chef του Ομίλου, David Goodridge, αντλώντας έμπνευση από κυπριακές συνταγές και χρησιμοποιώντας τοπικά, φρέσκα και βιολογικά υλικά.Οι επισκέπτες του Amyth of Nicosia θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα γραφικά δρομάκια της Λευκωσίας, να ανακαλύψουν τα κρυμμένα «διαμάντια» της πόλης, να επισκεφθούν σημαντικά μουσεία και βυζαντινές εκκλησίες και να ζήσουν τον παλμό μιας ζωντανής, σύγχρονης κοινότητας με γκαλερί, εκθεσιακούς χώρους, καφετέριες και μπαράκια. Όλα βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία αυθεντικής κυπριακής κουλτούρας και πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.Στους χώρους του ξενοδοχείου θα φιλοξενούνται επίσης επιλεγμένα έργα τέχνης από Κύπριους δημιουργούς.