Το brand «The Luxury Collection» αποκτά παρουσία στα Δωδεκάνησα

Η Marriott International, Inc. ανακοινώνει σήμερα την υπογραφή της συμφωνίας ένταξης του ξενοδοχείου Patmos Aktis Suites & Spa στo brand The Luxury Collection, μετά από την εκτεταμένη ανακαίνιση του ξενοδοχείου. Το Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & Spa, Greece αναμένεται να ανοίξει το καλοκαίρι του 2024, και θα αποτελεί το μοναδικό πολυτελές θέρετρο στο νησί της Πάτμου, έναν προορισμό που φημίζεται για τη γραφική του ακτογραμμή και τη μοναδική, πνευματική ενέργεια.Εμπνευσμένο από την πλούσια κληρονομιά του νησιού, το Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & Spa, Greece είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει ένα ήρεμο περιβάλλον και μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα σε έναν από τους ομορφότερους κόλπους του νησιού, το Γροίκο.Το σχέδιο της ανακαίνισης το οποίο έχουν αναλάβει τα αρχιτεκτονικά γραφεία Stylianidis Vaggelis Architects και Anastassiadis Architecture & Design, περιλαμβάνει τα 56 δωμάτια, σουίτες και βίλες, την κατασκευή επιπλέον δωματίων το 2025, και τη δημιουργία ενός σύγχρονου εστιατορίου που θα σερβίρει τοπικά εδέσματα με μια μοντέρνα προσέγγιση και ένα μπαρ στη βεράντα με μαγευτική θέα τον κόλπο.Η γαστρονομική έμπνευση για την Ταβέρνα Πλεύσις, μια παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα πάνω στην παραλία, αντλείται από την αυθεντική δωδεκανησιακή κουζίνα και το μαγευτικό παραθαλάσσιο τοπίο. Το ανανεωμένο Spa του ξενοδοχείου αναμένεται να προσφέρει θεραπείες αναζωογόνησης και ευεξίας ειδικά σχεδιασμένες να αποτοξινώνουν και να χαλαρώνουν το σώμα και το νου, αντανακλώντας την πνευματική ενέργεια του νησιού. Οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν την μοναδική εμπειρία χαλάρωσης που περιλαμβάνει ένα αφέψημα καλωσορίσματος με γεύση από ροδοπέταλα, καθώς και συνεδρίες με ήχους από θιβετιανές καμπάνες σε συνδυασμό με μια σειρά από θεραπείες ομορφιάς με προϊόντα από τριαντάφυλλο.Η εσωτερική διακόσμηση η οποία τελεί υπό την επιμέλεια της Patricia Anastassiadis, συνδυάζει τα αυθεντικά και πολυτελή βιωματικά πρότυπα του brand The Luxury Collection με την απέριττη απλότητα που χαρακτηρίζει το Patmos Aktis. Μια απαλή χρωματική παλέτα που περιλαμβάνει αποχρώσεις και τόνους του μπεζ, λευκού και μπλε προγραμματίζεται να ενσωματωθεί σε όλο το θέρετρο. Σημαντικό ρόλο στο χώρο θα έχουν και τοπικά έργα και παραδοσιακές ελληνικές πινελιές τέχνης, προβάλλοντας τον τοπικό χαρακτήρα, την κληρονομιά του νησιού και το όμορφο, ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον του.«Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι ένας εξαιρετικά περιζήτητος προορισμός αναψυχής για τους ταξιδιώτες μας από όλο τον κόσμο», δήλωσε η Helen Leighton, Αντιπρόεδρος-Luxury Brands, Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Marriott International. «Η έλευση του brand The Luxury Collection στο ειδυλλιακό νησί της Πάτμου στα Δωδεκάνησα, εδραιώνει περαιτέρω την ηγετική του θέση στην αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας.Παράλληλα, προσφέρει στους επισκέπτες μας, πρόσβαση σε έναν μαγευτικό και σχετικά ανεξερεύνητο προορισμό, δίνοντας τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν την αυθεντική Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τους ιδιοκτήτες αυτού του πανέμορφου θέρετρου για να φέρουμε αυτό το έργο σε πέρας.»(SMERC), στο οποίο ανήκει το ξενοδοχείο Patmos Aktis, δήλωσε:«Το άνοιγμα του Patmos Aktis, Luxury Collection Resort & Spa, Greece θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για το νησί της Πάτμου και στρατηγικό επίτευγμα για το ξενοδοχείο. Μέσω της συμμαχίας του Patmos Aktis Suites & Spa με ένα διεθνούς φήμης brand στην αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας, προσβλέπουμε στην ανάδειξη της φήμης της Πάτμου ως τουριστικό προορισμό με υψηλές προδιαγραφές, και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.Σε συνεργασία με την εταιρεία Ad Hoc Hospitality Consultants, είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για τη συμβολή μας στην ανάπτυξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στη νέα εποχή που διανοίγεται για την Πάτμο.»