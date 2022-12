Η Αθήνα ταξιδεύει στην Τimes Square

Κλείσιμο

Η ταινία της καμπάνιας τουριστικής προβολής με τίτλο «Υου belong in Athens», βασισμένη στο concept που δημιούργησε η Choose Strategic Communications Partner για την ΕΑΤΑ (Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων), ταξιδεύει στον κόσμο και κάνει στάση στην Τimes Square της Νέας Υόρκης.Η καμπάνια αποτελεί τον πυρήνα ενός φιλόδοξου διαφημιστικού σχεδιασμού για την προώθηση της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού σε χώρες του εξωτερικού, (ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό, Βραζιλία, Ε.Ε., Μ. Βρετανία, Ελβετία, Νορβηγία και Ισραήλ) και απευθύνεται σε ταξιδιώτες, που είτε έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα είτε την επισκέπτονται ξανά και ξανά. Βασικός στόχος της καμπάνιας είναι η ανάδειξη της πόλης σε απόλυτο και αγαπημένο προορισμό για όλο τον χρόνο («year round destination»).Η ιδέα στην οποία βασίστηκε η ομάδα της Choose για τη δημιουργία της ταινίας «Υou belong in Athens» που ήδη προβάλλεται στην εμβληματική Τimes Square της Νέας Υόρκης, σε σταθμούς Μετρό του Λονδίνου και «τρέχει» επίσης σε digital και print μέσα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, είναι το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να γίνει και να νιώσει κομμάτι της ελληνικής πρωτεύουσας. Μια αίσθηση τόσο δυνατή, που σε ωθεί να παρατείνεις τη διαμονή σου στην Αθήνα. Ονειροπόλοι, ελεύθερα πνεύματα, λάτρεις του πολιτισμού, του ήλιου και της θάλασσας, γευσιγνώστες και ευζωιστές, ψηφιακοί νομάδες, instagrammers και εξερευνητές: Όλοι ανήκουν στην Αθήνα. Και έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν σαν να ήταν ντόπιοι κάποιες μόνο από τις γνήσιες εμπειρίες που προσφέρει γενναιόδωρα η πόλη ή και να τις ζήσουν όλες. Την αρχαιότητα, το σήμερα, τη ζεστή αγκαλιά του ήλιου και την ζωντάνια της νυχτερινή ζωής, τον πολιτισμό, την γοητεία της ιστορίας, το θεϊκό φαγητό, τη βουή της πόλης και τη γαλήνη της θάλασσας. Η επιλογή είναι δική τους.Η σκηνοθεσία της ταινίας «Υou belong in Athens», που αναδεικνύει το ποικιλόμορφο, ζωντανό, αυθεντικό, σύγχρονο αλλά και συνάμα ιστορικό πρόσωπο της Αθήνας ανήκει στον Βαρδή Μαρινάκη. Την παραγωγή της ταινίας επιμελήθηκε η Stefi Productions.