Σεπτέμβριος ανανέωσης στο Angsana Corfu Resort & Spa

Το Angsana Corfu Resort & Spa, αποτελεί έναν μοναδικό προορισμό ευεξίας και αναζωογόνησης με επίκεντρο της φιλοσοφίας του το wellbeing. Αυτό το φθινόπωρο συστήνει στους επισκέπτες του μια μοναδική σειρά δράσεων wellness που ενεργοποιούν το σώμα και αφυπνίζουν το πνεύμα, σε συνεργασία με τον βραβευμένο διεθνή οργανισμό Koshaa, που προάγει την ευδαιμονία και την πνευματική ισορροπία.To πρόγραμμα των δράσεων που φιλοξενούνται στο πολυτελές resort αποτελείται από 6 διαφορετικές ενότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία με την παρουσία των εξειδικευμένων guest coaches Deepak & Vasundhara.Abundant Life 1 to 1 Coaching by Vasundhara & Deepak (1-22 Σεπτεμβρίου)Η έμπειρη Vasundhara ενώνει τις δυνάμεις της με τον master του είδους Deepak και σας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην πνευματική μεταμόρφωση και την κατάκτηση της αφθονίας.Circle of Life Dialogue Series (7- 12 Σεπτεμβρίου)Ξεχωριστοί διάλογοι αφιερωμένοι στην κατάκτηση της αφθονίας, στις σχέσεις, στην υγεία, στον τρόπο ζωής, στα οικονομικά και στην ευδαιμονία συντονίζονται από τους Vasundhara και DeepakNatural Living Therapies (7- 12 Σεπτεμβρίου)Οι θεραπείες natural living θα σας βοηθήσουν να υιοθετήσετε διαφορετικές συνήθειες και τρόπο σκέψης, ακολουθώντας τις χρήσιμες συμβουλές του σεφ Shrekanth.Raw Food Art Recipes (7-12, 14-16 & 24-25 Σεπτεμβρίου)Ο μοναδικός chef Shrekanth θα σας μυήσει με τη δημιουργική ματιά του στην ωμοφαγία με πρωταγωνιστές τις πιο αγνές πρώτες ύλες.Raw Life Celebration (17- 22 Σεπτεμβρίου)Σε αυτό το μοναδικό event θα γνωρίσετε πώς μπορείτε να αξιοπoιήσετε τους ακατέργαστους θησαυρούς της γης για θεραπευτικούς λόγους και wellbeing.Η πιο ολοκληρωμένη εμπειρία ευζωίας έρχεται στο Angsana Corfu Resort & Spa έως τις 22 Σεπτεμβρίου.Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε τηλεφωνικώς στο +30 26610 22900 ή μέσω email στο spa-corfu@angsana.com