To Grace Hotel το καλύτερο ξενοδοχείο στην Ελλάδα στα Travel + Leisure World’s Best Awards 2022

Το Grace Hotel, μέλος της Auberge Resorts Collection, βραβεύθηκε ως το No. 1 Best Resort Hotel in Greece στα Travel + Leisure World's Best Awards 2022. Παράλληλα, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις κατηγορίες Best Hotel in Europe και Best Hotel in the World. Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις για το πολυτελές boutique ξενοδοχείο στο Ημελοβίγλι της Σαντορίνης έρχονται να επιβεβαιώσουν για ακόμη μία χρονιά την υψηλού επιπέδου εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει με μοναδική θέα στη διάσημη καλντέρα.«Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς που για άλλη μια φορά ξεχωρίζουμε ως το καλύτερο ξενοδοχείο στην Ελλάδα, αλλά και ως δεύτερο καλύτερο στην Ευρώπη και δεύτερο καλύτερο παγκοσμίως σύμφωνα με τη λίστα του Travel + Leisure», δήλωσε ο Γιώργος Αυγουστής, Γενικός Διευθυντής του Grace Hotel, Auberge Resorts Collection. «Οι διακρίσεις αυτές αντανακλούν την προσπάθεια όλης της ομάδας του ξενοδοχείου, αποτελώντας μια ξεχωριστή επιβράβευση. Όλοι οι άνθρωποί μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας του Grace Hotel, καθώς με τις υπηρεσίες αυθεντικής φιλοξενίας δημιουργούν μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με κάθε επισκέπτη».Το Grace Hotel δημιουργεί μια σύγχρονη εμπειρία, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τη γαστρονομία αλλά και την κουλτούρα των ελληνικών νησιών. Το ξενοδοχείο αποτελείται από είκοσι μοναδικά δωμάτια και σουίτες όλα με θέα στο Αιγαίο και απόλυτα εναρμονισμένα με την αίσθηση ηρεμίας και χαλάρωσης που αποπνέει η ζωή με φόντο το αιγαιοπελαγίτικο γαλάζιο. Η εμβληματική βίλα δύο υπνοδωματίων ανακαινίστηκε πρόσφατα και προσφέρει μοναδικές ανέσεις, όπως ιδιωτικό spa με παραδοσιακό χαμάμ, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, πισίνα, κάβα κρασιών και πούρων, καθώς και υπηρεσίες μπάτλερ. Το Grace Hotel διαθέτει όλες τις παροχές ενός σύγχρονου resort και ένα πρόγραμμα νέων εμπειριών, συστήνοντας τις αυθεντικές τοπικές παραδόσεις και τις κρυφές ομορφιές της Σαντορίνης.Οι γαστρονομικές εμπειρίες αφορούν γευσιγνωσίες μελιού, ιδιωτικά πικνίκ στο ηλιοβασίλεμα και μαθήματα ελληνικής κουζίνας, ενώ στις δραστηριότητες με καλλιτεχνικό χαρακτήρα οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν τα μυστικά γύρω από την κατασκευή σανδαλιών και την τέχνη της κεραμικής. Οι πιο περιπετειώδεις θα απολαύσουν σαφάρι με jet ski, πεζοπορίες με τοπικό οδηγό και καταδύσεις στα κρυστάλλινα νερά και τους ηφαιστειακούς υφάλους. Αυτό το καλοκαίρι, το ξενοδοχείο, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία του με τον βραβευμένο με αστέρι Michelin σεφ, Λευτέρη Λαζάρου, ταξιδεύει την ελληνική κουζίνα στο νησί μέσα από το Varoulko Santorini, ενώ το Baba Au Rum, ένα από τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου, σερβίρει τα ωραιότερα cocktails στο 363 Bar του ξενοδοχείου.Κάθε χρόνο, οι αναγνώστες του Travel + Leisure μοιράζονται τις σκέψεις τους για προορισμούς, ξενοδοχεία, resorts, spa, πόλεις, αεροπορικές εταιρείες, κρουαζιέρες, τουριστικούς πράκτορες, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και πολλά άλλα. Ως το μεγαλύτερο brand ταξιδιωτικών μέσων των Ηνωμένων Πολιτειών με συνολικό κοινό 35 εκατομμυρίων σε όλες τις πλατφόρμες, τα Travel + Leisure World's Best Awards 2022 είναι μια ουσιαστική, αξιόπιστη πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης, τη στιγμή που οι ταξιδιώτες σχεδιάζουν τις επόμενες εξορμήσεις τους.