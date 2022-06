Grecotel: Ταξίδι εξοικείωσης για τους κορυφαίους πράκτορες της TUI Ελβετίας σε ξενοδοχεία του Ομίλου στην Αθήνα και την Κέρκυρα

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στόχος του ταξιδιού, ήταν οι Ελβετοί επαγγελματίες του κλάδου να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοξενία, την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς και τις κοινωνικές και ανθρώπινες αξίες που πρεσβεύει η Grecotel για τους φιλοξενούμενους στα ξενοδοχεία της. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εξωστρεφών δράσεων που υλοποιεί η Grecotel, για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της ως κορυφαίος ξενοδοχειακός Όμιλος της χώρας στις διεθνείς αγορές.Το ταξίδι εξοικείωσης είχε σκοπό να εδραιωθούν τόσο η Αθήνα, όσο και η Κέρκυρα ως ιδιαίτεροι πολιτισμικοί, ιστορικοί, αρχαιολογικοί και γαστρονομικοί προορισμοί, ώστε στη μετά πανδημίας εποχή, να ενισχυθούν οι ροές επισκεπτών από την ελβετική αγορά προς τη χώρα μας και κατ’ επέκταση στα ξενοδοχεία του Ομίλου. Να σημειωθεί ότι το 2019, τελευταία χρονιά πριν την πανδημία, οι αφίξεις από την Ελβετία προς την Ελλάδα έφθασαν στον αριθμό ρεκόρ των 540.000 αφίξεων. Επίσης, η Ελβετία συγκαταλέγεται στις αγορές με τη μεγαλύτερη αναπλήρωση των τουριστικών απωλειών, λόγω της πανδημίας για τη χώρα το 2021, οπότε οι αφίξεις των Ελβετών τουριστών ξεπέρασαν τις 400.000.Οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι πράκτορες φιλοξενήθηκαν στα ξενοδοχεία: Grecotel Pallas Athena Boutique Hotel και Grecotel Corfu Imperial Luxury Beach Resort, ενώ ήταν οι πρώτοι επισκέπτες που ξεναγήθηκαν στο νέο ξενοδοχείο του Ομίλου στην Κέρκυρα, Costa Botanica All In Lifestyle Resort, που άνοιξε πρόσφατα.Οι Ελβετοί επαγγελματίες του τουρισμού εντυπωσιάστηκαν από τη μεγαλοπρέπεια και την πολυτέλεια των ξενοδοχείων που επισκέφθηκαν, έμειναν ενθουσιασμένοι από τα υψηλά γαστρονομικά στάνταρ του Ομίλου και σχολίασαν με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια την εγκάρδια φιλοξενία, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και το γενναιόδωρο χαμόγελο των ανθρώπων της Grecotel.Από την Tui Suisse συμμετείχαν οι κ.κ. Philipp Von Czapiewski, CEO TUI Suisse και Eveline Godino, Head of Retail Sales. Τους επικεφαλής της Tui Eλβετίας και τους εκπροσώπους των κορυφαίων τουριστικών πρακτορείων της χώρας, υποδέχτηκαν και συνόδευσαν τα στελέχη της Grecotel από τα τμήματα Πωλήσεων και Marketing κ.κ. Αντώνης Σταμνάς, Γιάννης Τσίχλης, Βαγγέλης Βασιλείου, Κωνσταντίνος Σίνης, Μάρθα Φιλέντα, καθώς και οι διευθυντές των εν λόγω ξενοδοχείων: Μαίρη Καρασούλη, Pallas Athena Manager, Στάθης Σαββίδης, Corfu Imperial Μanager και Χρήστος Τσαλούκης, Costa Botanica Μanager.