Δυναμική προβολή της Μυκόνου στην Αμερικανική Αγορά

Με στοχευμένες δράσεις επανέρχεται το πρόγραμμα Mykonos Promo – FlyingToGreece στην Αμερικανική αγορά, προωθώντας τα premium μέλη του σε ένα υψηλού εισοδηματικού επιπέδου κοινό.Ήδη από τα τέλη Μαρτίου έως σήμερα, η ομάδα του προγράμματος έχει συμμετάσχει σε δύο σημαντικές εκθέσεις στη Νέα Υόρκη και στο Μαϊάμι ενώ προετοιμάζεται να δώσει δυναμικό “παρών” στις προωθητικές δράσεις που θα πραγματοποιήσει ο ΕΟΤ ΗΠΑ- Καναδά το επόμενο διάστημα σε μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής.Μετά τη συμμετοχή της στη δημοφιλή ταξιδιωτική έκθεση των Αμερικανών, New York Travel and Adventure Show 2022, από 18-20 Μαρτίου 2022, όπου ενημέρωσε περίπου 2.500 κοινό και επαγγελματίες του τουρισμού για τα premium μέλη του χρησιμοποιώντας το διαδραστικό προωθητικό υλικό του και την κατά πρόσωπον επικοινωνία, η ομάδα του προγράμματος έβαλε πλώρη για Μαϊάμι. Από τις 25-28 Απριλίου 2022 συμμετείχε στη μεγάλη “γιορτή” της κρουαζιέρας “ Seatrade Cruise Global ”.Η έκθεση “Seatrade Cruise Global”αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση για την κρουαζιέρα, που διοργανώνεται για πάνω από 35 χρόνια και συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες και εκατοντάδες εκθέτες από όλο τον κόσμο. Η φετινή εκδήλωση σηματοδότησε τη δυναμική επάνοδο της κρουαζιέρας, ενός κλάδου που διακινεί υψηλού εισοδηματικού και μορφωτικού επιπέδου κοινό, με θετικά μηνύματα και για τη χώρα μας. Όπως επισήμαναν στελέχη του κλάδου, φέτος θα είναι μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα στις ελληνικές θάλασσες καθώς όπως εκτιμούν, η πληρότητα των πλοίων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά κατά 25% σε σχέση με πέρσι.Το περίπτερο του προγράμματος Mykonos Promo – FlyingToGreece.com σημείωσε την υψηλότερη επισκεψιμότητα, συγκριτικά με άλλα περίπτερα της έκθεσης, με πάνω από 1.000 επισκέπτες τις τέσσερις ημέρες λειτουργίας της. Το διαδραστικό προωθητικό υλικό εντυπωσίασε και απέσπασε θετικά σχόλια τόσο από τους επαγγελματίες όσο και από εκπροσώπους επίσημων τουριστικών οργανισμών άλλων χωρών που επισκέφθηκαν το περίπτερο.Στο πλαίσιο της έκθεσης, υπήρξαν συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη του Τουριστικού Οργανισμού του Μονακό, όπου συζητήθηκε και εξετάζεται η δημιουργία “γεφυρών” επικοινωνίας και προώθησης των προορισμών με αμοιβαία οφέλη.Παράλληλα, έπειτα από συνάντηση του Προϊσταμένου ΕΟΤ ΗΠΑ - Καναδά, κ. Κων/νου Χαροκόπου και του Ambassador Mykonos Promo - HACC New York στη Μύκονο και επικεφαλής του προγράμματος, κ. Κων/νου Σκαγιά , αποφασίστηκε το πρόγραμμα Mykonos Promo – FlyingToGreece.com να συμμετέχει στις προωθητικές δράσεις του ΕΟΤ ΗΠΑ – Καναδά που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής.“Μετά από δύο χρόνια πανδημίας του COVID-19, επανερχόμαστε δυναμικά στην κατά πρόσωπον επικοινωνία και στοχεύουμε σε αγορές πολυτελούς τουρισμού που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νησιά μας, με έμφαση την αμερικανική”, τόνισε ο κ. Σκαγιάς, συμπληρώνοντας “κάθε φορά που συμμετέχουμε σε μια έκθεση, αισθανόμαστε δικαιωμένοι για την απόφασή μας να επενδύσουμε, πριν από τέσσερα χρόνια, στην καινοτόμο προσέγγιση και ενημέρωση κοινού και επαγγελματιών στις εκθέσεις και εκδηλώσεις που συμμετέχουμε, “παντρεύοντας” το ψηφιακό με το έντυπο. Όχι μόνο έχουμε αυξήσει την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας κατά ένα μεγάλο ποσοστό, δεχόμαστε, επίσης, θετικά σχόλια τόσο από τους επισκέπτες της έκθεσης όσο και από συνεκθέτες. Συνεχίζουμε έχοντας ως γνώμονα την αύξηση των ωφελειών για τα μέλη μας”.