Explore France 2021: Ο ταξιδιωτικός οδηγός για ονειρικά ταξίδια στη Γαλλία

NICOLAS CROIZER

BARBARA LOVATO

FREDERIC MEYER

Στο Παρίσι





Κυκλοφόρησε η νέα ελληνική έκδοση του περιοδικούπου εκδίδεται από τον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης της ΓαλλίαςΠρόκειται για τον ιδανικό οδηγό για το επόμενό σας ταξίδι στηΗ έκδοση του περιοδικού Explore France για το 2021 είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στον βιώσιμο, «πράσινο» και αργό τουρισμό.Είναι μία «λεπτή πράσινη γραμμή» που συνδέεται, σε απόλυτη αρμονία, με τη νέα καμπάνια προώθησης του γαλλικού τουρισμού με κεντρικό σύνθημα «What really matters», στο όνομα της αυθεντικότητας, της βιωσιμότητας, της τέχνης του ζην μέσα από τον αργό τουρισμό που σέβεται τη φύση και το περιβάλλον.Φέτος το περιοδικό φιλοξενεί συνέντευξη με τον διάσημο φωτογράφο, δημοσιογράφο, ντοκιμενταρίστα και περιβαλλοντολόγο Yann Arthur-Bertrand που βρίσκεται πίσω από το project «Earth seen from the sky», ο οποίος με την τελευταία του ταινία «Legacy» εστιάζει στο κληροδότημα που αφήνουμε στην επόμενη γενιά και επισημαίνει τι μπορεί να γίνει για να σωθεί η Γη.Χάρη σε αυτή τη «» το Explore France μας βοηθάει να ανακαλύψουμε:. μονοπάτια για πεζοπορία και ιππασία, διαδρομές για ποδηλασία (369 διαδρομές της Grande Randonnée!),. διάσημες διαδρομές όπως το Camino de Santiago, η via Francigena και τα μονοπάτια του Mont Saint Michel,. τους θεαματικούς και μυστικούς κήπους της Κοιλάδας του Λίγηρα, γύρω από τα κάστρα, όπως ο Κήπος του Château de Chaumont που μετατρέπεται στο τέλειο σκηνικό για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ των Κήπων.Ανάμεσα στις νέες τάσεις υπάρχει το Forest Bathing και η γιόγκα στη φύση. Επιπλέον, η γαστρονομία στοχεύει περισσότερο στη βιωσιμότητα με την απονομή του νέου «πράσινου αστεριού» του οδηγού Michelin. Ο σεφ Jean-François Bérard μιλάει στο περιοδικό για το «πράσινο» βραβείο.Η δέσμευση για βιωσιμότητα περιλαμβάνει και τις πόλεις, οι οποίες γίνονται προοδευτικά πιο «green»: Πέρα από το, οι πέντε πιο πράσινες πόλεις της Γαλλίας είναι οι Angers, Νάντη, Metz, Amiens, Λυών.Πολλές είναι οι προτάσεις για slow διακοπές από την Rennes στη Νάντη, από την Κοιλάδα του Λίγηρα στην Αλσατία, τη Βουργουνδία, την Κορσική μέχρι όλη τη Νότιο Γαλλία.Η Νέα Ακουιτανία είναι η μεγαλύτερη διοικητική περιοχή της χώρας και πρωτεύουσά της είναι το Μπορντώ. Αποτελεί παράδειγμα πρασίνου τουρισμού με 17.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα φυσικών χώρων, το Εθνικό Πάρκο των Πυρηναίων, πέντε Περιφερειακά Φυσικά Πάρκα, δυο Θαλάσσια Πάρκα, ένα Καταφύγιο Βιόσφαιρας της UNESCO, την Κοιλάδα Dordogne, 21 Εθνικά Φυσικά Καταφύγια, 273 τοποθεσίες Natura 2000, 97 ξενοδοχεία «Ecolabel».Ο κατάλογος των εκδηλώσεων και των εγκαινίων είναι μακρύς. Από το Παρίσι έως την Αρλ, η Γαλλία δε σταμάτησε ούτε στιγμή να προωθεί και να εγκαινιάζει νέους πολιτιστικούς χώρους.Το θρυλικό Samaritaine ανοίγει τις πύλες του ξανά γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του με τη δημιουργία του πολυτελούς ξενοδοχείου 72 δωματίων, Cheval Blanc Paris, του ομώνυμου ομίλου.Το Hôtel de la Marine στην Place de la Concorde στο Παρίσι άνοιξε για το κοινό, όπως και το La Bourse de Commerce - Pinault Collection που στεγάζεται στο άλλοτε χρηματιστήριο σιτηρών, το οποίο μετατράπηκε σε μουσείο από τον Ιάπωνα αρχιτέκτονα Tadao Ando και φιλοξενεί τη διάσημη συλλογή του François Pinault.Πρόσφατα εγκαινιάστηκε ο εντυπωσιακός πύργος του αρχιτέκτονα Frank Gehry στο Ίδρυμα Luma Arles, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο η Πύλη του Θριάμβου «ντύθηκε» με ύφασμα ως φόρος τιμής στον εκλιπόντα καλλιτέχνη Christo.Η πράσινη Γαλλία δεν ξεχνάει την τέχνη του ζην:Όπως επισημαίνει ο διευθυντής της Atout France, Frédéric Meyer, «Η Γαλλία είναι ένας κοντινός προορισμός, εύκολα προσβάσιμος με αυτοκίνητο, τρένο, αεροπλάνο, ένας ανοιχτός και ασφαλής προορισμός έτοιμος να υποδεχθεί τους ταξιδιώτες με απόλυτη ασφάλεια».Η ηλεκτρονική καμπάνια για την προώθηση του Explore France «τρέχει» στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα www.protothema.gr Μπορείτε να βρείτε το περιοδικό Explore France: Στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, το Γαλλικό Ινστιτούτο και την ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας gr.ambafrance.org