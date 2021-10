Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά που προτιμούν οι ξένοι για διακοπές - Ξεχάστε τη Μύκονο και τη Σαντορίνη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι διακοπές σταφέρνουν εικόνες των γαλάζιων τρούλων των εκκλησιών της Σαντορίνης, ή της ξέφρενης διασκέδασης στη Μύκονο. Ωστόσο, όπως έδειξε έρευνα της, Which?, οι ταξιδιώτες αξιολογούν τα δύο αυτά πασίγνωστα ελληνικά νησιά ως τα λιγότερο ελκυστικά για τις διακοπές τους σε σύγκριση με άλλα.Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από την Which? σε δείγμα 1.386 αναγνωστών της ιστοσελίδας της και αφορούσε την, η Μύκονος και η Σαντορίνη φαίνεται ότι πληρώνουν το τίμημα της επιτυχίας τους καθώς είναι ακριβά νησιά και συγκεντρώνουν υπερβολικά πολλούς επισκέπτες για να προσφέρουν απολαυστικές διακοπές. Και τα δύο νησιά συγκέντρωσαν μόλις δύο στα πέντε αστέρια στην κατηγορία «ηρεμία-ησυχία» και τρία αστέρια στην κατηγορία «value for money».Κορυφαίο νησί για διακοπές αναδείχθηκε η, και ακολούθησαν Κεφαλονιά, Κρήτη και Σκιάθος, ενώ στην πέμπτη θέση εντοπίζεται η Ιθάκη.Πηγή: