DAVE Red Athens, ένα ακόμα ξενοδοχείο από τη Brown Hotels

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια νέα πλευρά της Αθήνας καλούνται να ζήσουν οι επισκέπτες, μέσα από το νέο ξενοδοχείο. Εκεί που ο ιδιόμορφος αστικός σχεδιασμός συναντά το industrial design και τα funky props, τοέρχεται να καλωσορίσει κάθε ψαγμένο ταξιδιώτη που αναζητά την ιδιαίτερη αισθητική με υψηλού επιπέδου φιλοξενία.Μια ανάσα από την ανανεωμένη πλατεία Ομονοίας και τις πιο ενδιαφέρουσες γειτονιές της πόλης, οι επισκέπτες με την άφιξή τους μυώνται στην ανέμελη φιλοσοφία του, απολαμβάνοντας ένα welcome pop corn & παγωμένη μπύρα.Τα βιομηχανικού σχεδιασμού δωμάτια του ξενοδοχείου, με τα neon κόκκινα φώτα και τους γυμνούς τοίχους περιμένουν τον επισκέπτη για να του συστήσουν την underground πλευρά της Αθήνας. Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με vinyl player και δίσκους, ενώ τα ιδιαίτερα t-shirts που διακοσμούν τα δωμάτια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση στη reception του ξενοδοχείου.Το ξενοδοχείοδιαθέτει 87 δωμάτια τα οποία διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκόνι, ταράτσα με θέα στην πόλη, ενώ στο lobby του ξενοδοχείου βρίσκεται η χαρακτηριστική βιβλιοθήκη της Brown Hotels με ανατρεπτικούς τίτλους βιβλίων για κάθε αναγνώστη.Στον ημιώροφο του ξενοδοχείου λειτουργεί ευρύχωρο σαλόνι με μπιλιάρδο και arcade games, ενώ η not - your - ordinary αίθουσα συναντήσεων με μαυροπίνακα σε κάθε τοίχο, μπορεί να φιλοξενήσει κάθε επαγγελματική και μη συνάντηση.Το προσεχές διάστημα στο ισόγειο του ξενοδοχείου θα λειτουργήσει burger bar και underground club υπό την επιμέλεια γνωστής αθηναϊκής ομάδας της νυχτερινής ζωής.Πληροφορίες για το DAVE Red Athens, Βερανζέρου 25, Ομόνοια: DAVE Red Athens