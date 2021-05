Η Meliá Hotels International αποκτά παρουσία στα ελληνικά νησιά.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Meliá Hotels International, ηγέτης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ισπανία και παγκόσμια δύναμη στον τομέα των resort, ανακοινώνει την προσθήκη τριών μονάδων στα ελληνικά νησιά. Δύο ξενοδοχεία στην Κρήτη και ένα στη Ρόδο πρόκειται να ανοίξουν τις πόρτες τους ως μέλη του Affiliated by Meliá, ένα νέο πακέτο υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα με το οποίο η Meliá επανασυστήνει τις franchise λειτουργίες της, και ως Sol by Meliá Hotels, ένα από τα brands του ομίλου με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε resorts.Το ξενοδοχείο Blue Sea Beach, στην Κρήτη, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του ως μέλος του Affiliated by Meliá εντός του 2022. Αποτελεί ένα 5άστερο παραθαλάσσιο resort με 226 δωμάτια και σουίτες, μερικές από τις οποίες παρέχουν και ιδιωτική πισίνα. Εκτός των κοινόχρηστων χώρων, το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης εξωτερικές πισίνες, εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, spa, δύο εστιατόρια και bars.To ξενοδοχείο Marina Beach, επίσης στην Κρήτη, θα αποτελέσει τη νέα προσθήκη στο brand Sol by Meliá, και πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του υπό την καινούρια ονομασία το 2022. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με μοναδική τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα και 396 δωμάτια, τα περισσότερα από τα οποία ανακαινίστηκαν εντός του 2019. Οι εκτεταμένες παροχές της μονάδας περιλαμβάνουν δυο πισίνες με θαλασσινό νερό, μια θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, ευρύχωρες εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις και γυμναστήριο, μίνι γκολφ και ένα κέντρο ευεξίας. Το ξενοδοχείο αποτελείται επίσης από συνεδριακό κέντρο και αίθουσα εκδηλώσεων με μέγιστη χωρητικότητα 310 ατόμων, καθιστώντας το ιδανικό για δραστηριότητες MICE.Και τα δύο resorts βρίσκονται κοντά στο Ηράκλειο, με εύκολη πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Κρήτης, ενώ πρόκειται να ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο της Meliá Hotels International, μέσω franchise συμφωνίας.Στη Ρόδο, το τωρινό Cosmopolitan θα προστεθεί τον Μάιο επίσης στο πρόγραμμα Affiliated by Meliá, ως franchise του ομίλου. Με προνομιακή τοποθεσία στην ακτή της Ιξιάς, το all-inclusive τετράστερο resort βρίσκεται μόλις μερικά χιλιόμετρα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα του νησιού. Τα 377 δωμάτιά του έχουν θέα στη θάλασσα και τους εντυπωσιακούς κήπους του ξενοδοχείου, ενώ στις παροχές συμπεριλαμβάνονται δυο εστιατόρια, bars, δύο εξωτερικές πισίνες, γήπεδα τένις, γυμναστήριο και spa. Ανάμεσα στους χώρους ψυχαγωγίας για τους νεότερους επισκέπτες είναι το kid's club και η παιδική πισίνα. Το ξενοδοχείο θα λειτουργήσει κάτω από την ομπρέλα Sol by Meliá το 2022, έπειτα από προσαρμογή των εγκαταστάσεων στις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του brand.Οι τρεις αυτές προσθήκες επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Meliá για διεύρυνση της διεθνούς της παρουσίας και ενίσχυση της επεκτατικής της στρατηγικής, μέσω ενός νέου μοντέλου franchise. Προκειμένου να το επιτύχει αυτό, η Meliá δημιούργησε το Affiliated by Meliá, ένα concept που επικεντρώνεται σε resorts και την “bleisure” αγορά, επιτρέποντας σε ανεξάρτητα ξενοδοχεία την πρόσβαση σε πόρους μεγάλων αλυσίδων, διατηρώντας παράλληλα την ουσία και την προσωπικότητα τους.Το ανανεωμένο μοντέλο franchise, επομένως, παρέχει την ευκαιρία συνεργασίας με μια εταιρεία-ηγέτη στον τομέα της φιλοξενίας, πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα πωλήσεων και διανομών, και σε μια παγκόσμια πλατφόρμα διανομής που συνδέεται με όλα τα υφιστάμενα κανάλια, καθώς επίσης και με το πρόγραμμα επιβράβευσης MeliáRewards, το οποίο απαριθμεί περισσότερα από 14 εκατομμύρια μέλη. Μέσα από τη MeliáPRO, πλατφόρμα για επαγγελματίες στο χώρο του ταξιδιού, το μοντέλο παρέχει επίσης ένα εύρος à la carte υπηρεσιών στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, όπως ένα παγκόσμιο κανάλι προμηθειών, υπηρεσίες διαχείρισης εσόδων και υπηρεσίες στελέχωσης.Σε δήλωσή του ο Gabriel Escarrer, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ανέφερε σχετικά με τη Meliá Hotels International: “Τα τρία αυτά ξενοδοχεία μας προσφέρουν την ευκαιρία να εδραιώσουμε την παρουσία μας στα ελληνικά νησιά, τα οποία αποτελούν αδιαμφισβήτητα από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών παγκοσμίως. Επιπλέον, μέσα από τις συνεργασίες αυτές, μας δίνεται η δυνατότητα να διευρύνουμε την παρουσία μας και να εξελιχθούμε, προσφέροντας την υποστήριξη και τεχνογνωσία μας σε ανεξάρτητα ξενοδοχεία”.Οι τρεις αυτές μονάδες ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της Zeus Hotels, η οποία διαχειρίζεται 6 ξενοδοχεία στην Κρήτη και στη Ρόδο, 4 και 5 αστέρων. Η Zeus Hotels ανήκει στον Όμιλο Εταιριών Παπακαλιάτη, ο οποίος έχει 55 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία του ελληνικού τουρισμού και ισχυρή παρουσία στον τομέα της φιλοξενίας.Σε δήλωση του ο Λευτέρης Παπακαλιάτης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Παπακαλιάτη ανέφερε “Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι ότι θα χτίσουμε μια δυνατή σχέση με τη Meliá, βοηθώντας στην ενδυνάμωση του brand στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τα επίπεδα ποιότητας στον κλάδο της ελληνικής φιλοξενίας και να παρέχουμε νέες και πιο απολαυστικές εμπειρίες στους επισκέπτες μας.”